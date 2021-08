Zen 5: Soll Mix aus 3- und 5-Nanometer-Verfahren werden

Michael Söldner

In den Chips der Zen-5-Generation will AMD voraussichtlich Bausteine aus der 3- und 5-Nanometer-Fertigung kombinieren.

Vergrößern Zen 5 soll ein Mix aus 3- und 5-Nanometer-Bestandteilen werden. © amd.com

Schon jetzt kombiniert AMD Chips aus unterschiedlichen Fertigungsverfahren. Mit Zen 5 soll sich dieser Trend noch verstärken. Der Twitter-Nutzer Greymon55 will erfahren haben, dass die Zen-5-APUs mit dem Codenamen „Strix Point“ Komponenten enthalten, die im modernen 3-Nanometer-Verfahren gefertigt werden, dazu kommen aber auch Bausteine, die im 5-Nanometer-Verfahren produziert werden. Konkret soll das Compute-Die im stromsparenden 3-Nanometer-Verfahren entstehen, während das I/O-Die aus der 5-Nanometer-Fertigung stammt. Auch bei der vierten RDNA-Generation will AMD so verfahren.

Bei RDNA3 schlägt AMD einen ähnlichen Weg ein: Der Hauptteil der Grafikeinheiten soll im 5-Nanometer-Verfahren produziert werden, während das I/O-Die im gröberen 6-Nanometer-Verfahren produziert wird. Mit diesem Mix will AMD sowohl Zeit als auch Kosten bei der Produktion einsparen. Im Bereich der CPUs und APUs hat AMD mit dieser Mischung schon gute Erfahrungen gemacht. Auch im Bereich der Grafikchips soll der monolithische Ansatz der letzten Jahrzehnte mittelfristig aufgegeben werden. Einen weiteren Vorteil für Käufer hat der Mix unterschiedlicher Fertigungsverfahren zusätzlich: Angesichts der klappen Kapazitäten bei Auftragsfertigern ist es in Hinblick auf die Verfügbarkeit besser, wenn Teile der Fertigung in einem weniger ausgebuchten Verfahren gefertigt werden, während der Hauptteil der Chips im aktuell energieeffizientesten Verfahren entsteht. Inwieweit sich die Aussagen des Leakers Greymon55 bestätigen, bleibt abzuwarten. Schon bei der RDNA-3-Technik sagte Greymon55 einen Mix unterschiedlicher Fertigungsmethoden voraus.



Ryzen: Mehr Kerne mit Zen 4 und Zen 5