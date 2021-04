Youtuber enthüllt: Mercedes verbaut uraltes Tablet in elektrischer Luxus-Limousine EQS

Hans-Christian Dirscherl

Ein Youtuber hat entdeckt, dass Mercedes ein uraltes Android-Tablet in seiner neuen elektrisches Luxus-Limousine EQS verbaut.

Vergrößern Marques Brownlee mit dem sieben Jahre alten Samsung-Tablet. © Daimler

Der EQS soll so etwas wie die elektrische S-Klasse werden. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an die neue Luxuslimousine von Mercedes-Benz. Doch der bekannte Youtuber Marques Brownlee hat entdeckt, dass Daimler in dem mit modernster Elektronik vollgestopften Luxus-Elektro-Auto ein sieben Jahre altes Android-Tablet verbaut hat.

In einem Auto, das mit den entsprechenden Extras deutlich über 100.000 Euro kosten dürfte, würde man als Tablet das neueste iPad erwarten, vielleicht sogar ein iPad Pro mit Apple Pencil oder falls dafür nicht der Platz ist, dann zumindest ein iPad Mini. Doch der sichtlich erstaunte Brownlee fand stattdessen ein Samsung Tab 4 , das die Südkoreaner im Jahr 2014 vorgestellt haben. Damals war das sicherlich ein cooles Android-Tablet, doch im Jahr 2021 ist es immerhin sieben Jahre alt. Und sieben Jahre sind in der IT-Welt mehr als eine Ewigkeit.

In dem Video sehen Sie diese merkwürdige Entdeckung ab Minute 7.34:

Das Samsung Tab 4 (das der Youtuber in dem Video auch als Samsung Tab S4 bezeichnet; das S4 wäre zwar nicht ganz so alt wie das Tab 4, aber ebenfalls deutlich veraltet und einer 100.000-Euro-Luxuslimousine nicht angemessen) ist hinter der Rückenlehne des mittleren Sitzplatzes der Rücksitzbank untergebracht. Wer also auf diesem „Notsitz“ Platz nehmen muss, kann zuvor die Lehne nach vorne klappen, das Tablet entnehmen, dann die Lehne wieder zurückklappen und kann sich dann mit dem Tablet bewaffnet die Zeit auf dem mittleren Sitz vertreiben. Denn für die beiden Plätze auf der Rücksitzbank links und rechts sind Tablets an der Rückenlehne der Vordersitze verbaut.

Die Kommentare unter dem Video fallen dementsprechend spöttisch aus. Ein Fan schreibt sinngemäß: „Irgendjemand in der Mercedes-Fabrik wird jetzt dafür gefeuert, dass er nicht an das Alter dieses Gerätes gedacht hat“.

Mercedes-Benz braucht den EQS, der im Sommer 2021 an den Start gehen soll, dringend. Denn die Schwaben konnten sich bisher nicht als erfolgreicher E-Auto-Produzent positionieren. Das elektrische SUV EQC ist auf den Straßen faktisch nicht präsent und von diesem 2,4 Tonnen schweren SUV abgesehen hat Daimler derzeit für E-Auto-Fans nichts im Angebot, was auch nur annährend Tesla oder dem Porsche Taycan und künftig dem Audi GT E-tron Paroli bieten könnte. Mercedes-Benz verkauft auch keine preiswerteren E-Autos, wie es BMW seit vielen Jahren mit dem i3 oder VW seit einiger Zeit mit dem ID.3 macht.

