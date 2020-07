Youtuber baut "Zeitmaschine" - so funktioniert sie

Panagiotis Kolokythas

Ein Youtuber hat eine funktionierende Zeitmaschine gebaut, die zumindest einigermaßen funktioniert. Die Idee ist cool...

Vergrößern Per Portal springt man in die Vergangenheit © Youtube / Lucas Builds The Future

Eine äußerst originelle Idee hat der Youtuber Lucas für seinen Kanal Lucas Builds The Future umgesetzt: Er hat tatsächlich eine funktionierende Zeitmaschine gebaut. Natürlich keine richtige Zeitmaschine, aber funktionieren tut sie trotzdem. Innerhalb der fest vorgegebenen Parameter zumindest.



Das Prinzip: Lucas, der in San Francisco lebt, hat im kompletten Jahr 2019 fast seinen gesamten Alltag mit den Snap Spectacles auf den Augen aufgezeichnet. Die Brille besitzt zwei Kameras, die alles in jeweils 1216 x 1216 Pixeln und 60 Bildern pro Sekunde in 3D aufzeichnen.



Über eine in einer VR-Umgebung gebastelte "Zeitmaschine" kann er aus der Gegenwart zurück in die Vergangenheit springen und über eine VR-Brille quasi das Erlebte noch mal erleben, so als wäre er mittendrin. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn er in seiner virtuellen Zeitmaschine einen Zeitpunkt in der Vergangenheit auswählt, den er natürlich seinerzeit auch aufgezeichnet hatte.



Die Realisierung der virtuellen Zeitmaschine war mit einigem Aufwand verbunden, wie Lucas in seinem Video auch erläutert. Das ganze aufgezeichnete Videomaterial musste entsprechend aufbereitet werden, wofür viel Speicherplatz nötig ist. Die Snap Spectacles zeichnen nämlich immer nur relativ kurze Videos auf, die am Ende zusammengesetzt werden mussten, wofür viel, viel Festplattenspeicherplatz nötig war.

Dann musste Lucas auch noch den kompletten virtuellen Raum inklusive Zeitmaschine programmieren. Diese "Zeitmaschine" ist eine Apparatur, bei der man den gewünschten Zeitpunkt einstellen kann, zu dem man zurückspringen will. Das Aussehen dieser Zeitmaschinen-Apparatur erinnert an den Film-Klassiker Zurück in die Zukunft, aber das dürfte wohl Absicht sein. Hat man den gewünschten Zeitpunkt ausgewählt, dann öffnet sich im virtuellen Raum ein Portal, über das man sich dann in die Vergangenheit teleportiert und das damals Geschehene sieht und hört.

Der lange Weg zur virtuellen Zeitmaschine und das Ergebnis der Mühe kann in diesem 28 Minuten langen Video bestaunt werden: