Youtuber bastelt PC mit Jägermeister-Kühlung

Michael Söldner

Ein Youtuber hat einen PC mit 1,5 Litern eines bekannten Kräuterlikörs gekühlt. Dahinter steht ein PR-Gag.

Vergrößern Dieser PC wird mit 1,5 Litern Jägermeister-Likör gekühlt. © youtube.com

Normalerweise wird in Wasserkühlungen für den PC ein spezielles Kühlmittel eingesetzt. In einer Kooperation mit dem Kräuterlikörhersteller „Jägermeister“ hat der Youtuber des Kanals Bitwit einen PC gebaut, in dem anstelle von Kühlmittel 1,5 Liter des besagten Kräuterlikörs zum Einsatz kommt. Bei der Aktion handelt es sich offenbar um einen PR-Gag, darauf deuten zumindest die Affiliate-Links unter dem Video hin, die zu einem Gewinnspiel des betreffenden Rechners führen.

Der Ersatz des Kühlmittels sorgt zumindest für einen schicken optischen Effekt. Die große Menge des Likörs sorgte im Test auch für eine ausreichende Kühlung des AMD Ryzen 9 5950X samt EVGA GeForce RTX und 64 GByte Corsair Dominator Platinum RGB-Speicher. Im Benchmark Cinebench R23 wurde der 16-Kern-Prozessor mit 32 Threads von AMD lediglich 56 Grad Celsius warm.

Interessanterweise erhält der Gewinner des in Deutschland nicht angebotenen Gewinnspiels dennoch einen Rechner mit klassischer Flüssigkeitskühlung durch ein Kühlmittel mit entsprechender Färbung. Der Grund für den Austausch des Kräuterlikörs mit herkömmlichen Kühlmittel hat dem Modder zufolge mehrere Gründe: So könnte der Alkohol im Likör die Acrylkompomenten der Kühlung auf Dauer angreifen. Dadurch könnte es zu Undichtigkeiten am System kommen, die einen Totalausfall nach sich ziehen könnten. Außerdem würde auch der Geruch der Likör-Kühlung ein Problem darstellen.

So bleibt von der Aktion nur ein PR-Gag, der die Bekanntheit des Kräuterlikörs steigern soll. Für PC-Schrauber sind die Erkenntnisse des Bastlers wohl wenig relevant. Dennoch bietet das Video des Umbaus einen gewissen Unterhaltungswert.





