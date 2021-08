Youtuber Rezo greift erneut CDU mit "Zerstörungs"-Clip an

Panagiotis Kolokythas

Wenige Woche vor der Bundestagswahl 2021 holt der Youtuber Rezo erneut zum Schlag gegen die CDU aus. Der Clip kommt gut an.

Vergrößern Szene aus dem neuen Rezo-Video: "Zerstörung Teil 1: Inkompetenz" © Youtube / Renzo

Er kann es nicht lassen, aber warum sollte er das auch? Der Youtuber Rezo hat auf seinem Drittkanal "Renzo" , dem von der Anzahl der Abonnenten her kleinsten, am Wochenende das Video "Zerstörung Teil 1: Inkompetenz" veröffentlicht. Mindestens ein zweiter Teil wird also noch folgen. Binnen kurzer Zeit wurde der Clip bereits über 1,6 Millionen Mal angeschaut.



Der Zeitpunkt für die Attacke von Rezo ist sicherlich nicht zufällig gewählt. CDU und CSU haben am Wochenende die heiße Phase ihres Wahlkampfs um die Bundestagswahl 2021 gestartet. Nur kurze Zeit später ging das Video von Rezo online, der den Clip einleitet mit den Worten: "Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video". In dem Video, so Rezo weiter, gehe es um Politiker, die sich Fehlverhalten geleistet hätten. Es gehe vor allen Dingen um das Scheitern und "Verkacken in essenziellen Skills, die man als Politiker in einem hohen Amt haben sollte".

Zerstörung der CDU - Teil 2

Im Mai 2019 hatte Rezo das erste Mal in dieser Richtung zugeschlagen, als er mit seinem Video "Die Zerstörung der CDU" kurz vor der Europawahl für Aufsehen sorgte. Hier unser Kommentar zu dem Video damals. Auch in seinem neuen Video wenige Wochen vor der Bundestagswahl 2021 nimmt Rezo vor allem die CDU ins Visier.

Ja - im Videotitel kommt der Name der Partei nicht vor, dafür ist aber im Thumbnail zum Video "CDU Why??" zu sehen, wodurch man ahnen kann, um wen es auch Mal geht: Die CDU und vor allem um deren Bundeskanzlerkandidaten und NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet, Julia Klöckner (CDU, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft) und Andreas Scheuer (CSU, Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung).



In 28:15 Minuten werden dann vor allem die CDU und die bereits genannten Politiker auseinandergenommen, aber auch die AfD und die Grünen bekommen etwas ab. Alles belegt von Rezo mit 145 Quellen, die er hier in diesem Google-Docs dokumentiert. Konkret wirft Rezo den Politikern Inkompetenz vor und die Verbreitung von Unwahrheiten. Etwa in der Hochwasserkatastrophe, bei der PKW-Maut, dem Breitbandausbau, der Einführung der Uploadfilter, im Umgang mit dem Unternehmen Nestlé und der Not der Landwirtschaft. Viel Stoff, der da in 28:15 Minuten hineingepresst wird.

Hohes Interesse am Clip bei der jungen Zielgruppe

Zum Abschluss des Clips stellt Rezo die Frage, ob die betreffenden Politiker angesichts der vielen aufgezählten Mängel vielleicht doch nicht der Verantwortung gewachsen seien. Und kündigt Teil 2 an.

Die hohe Anzahl an Views - über 26.000 Kommentare und über 220.000 Likes für das Video - sind ein Beweis dafür, dass sich die junge Zielgruppe, die mit Youtube mehrheitlich erreicht wird, durchaus für politische Themen interessiert und auch - wie ein Blick in die Kommentare beweist - überwiegend sachlich darüber diskutieren kann.