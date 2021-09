Youtube zählt 50 Millionen Premium- und Music-Abonnenten

Denise Bergert

Die Video-Plattform Youtube hat in dieser Woche aktuelle Abonnenten-Zahlen für seine kostenpflichtigen Dienste bekannt gegeben.

Vergrößern Youtube gibt aktuelle Zahlen bekannt. © Youtube

Youtube konnte die Abonnenten-Zahlen für seine Premium-Dienste in den vergangenen Monaten fast verdoppeln. Wie das Unternehmen in dieser Woche bekannt gibt , sind die Abo-Zahlen für Youtube Music Premium und Youtube Premium mittlerweile bei 50 Millionen. Zum Vergleich: Im Dezember 2020 waren es noch 30 Millionen. Wie viele Nutzer Youtube Music Premium und Youtube Premium tatsächlich kostenpflichtig abonniert haben und wie viele von ihnen lediglich den kostenlosen Probe-Monat testen, verrät Youtube in seinem aktuellen Blog-Beitrag jedoch nicht.

Youtube Music ist im Vergleich zur Konkurrenz einer der am schnellsten wachsenden Premium-Musikdienste. Platzhirsch Spotify zählt derzeit 165 Millionen Abonnenten weltweit, Apple liegt den letzten Angaben zufolge bei 78 Millionen. Youtube Music Premium kostet monatlich 9,99 Euro und ermöglicht Nutzern das werbefreie Streamen von Musik sowie den Download von Musikvideos. Youtube Premium schlägt monatlich mit 11,99 Euro zu Buche. Der Dienst umfasst Youtube Music Premium, die generelle Werbefreiheit auf Youtube sowie Zugriff auf Youtube Originals.