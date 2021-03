Youtube testet: Zahl der Dislikes wird nicht mehr angezeigt

Hans-Christian Dirscherl

Youtube testet ein neues Design für das Dislike-Icon unter Videos: Nutzer sehen nicht mehr die Zahl der Dislikes.

Vergrößern Youtube testet eine geänderte Darstellung der Dislikes. © Golubovy/Shutterstock.com

Youtube testet in den nächsten Woche eine neue Darstellung bei den „Dislikes“. Bei dem Dislike-Icon soll künftig nicht mehr die Zahl der Dislikes angezeigt werden. Damit solle das „Wohlbefinden“ der Videoproduzenten verbessert werden. Zudem wolle Youtube so Dislike-Kampagnen gegen bestimmte Videos erschweren. Solche Dislike-Kampagnen entwickeln sich mitunter schnell unter politisch-historischen Videos, die emotional aufgeladen sind. Seriöse Produzenten von historischen Videos, wie wir sie hier vorstellen, könnten von einem Ausblenden der Dislikes profitieren: Youtube, Twitter & Co. - Der Horror von 1918 bis 1945 in Top-Dokumentationen .

Auf Twitter zeigt Youtube die entsprechend angepasste Leiste unter dem Video. Allerdings betrifft dieser Test zunächst nur ausgewählte Youtube-Kanäle, bei den meisten Videos sehen die Benutzer also durchaus auch noch künftig die Zahl der Dislikes.

Vergrößern Beim Dislike-Icon fehlt die Zahlenangabe. © twitter.com/YouTube/status/1376942486594150405

Die Video-Macher wiederum sehen aber auch weiterhin noch, ob und wie viele Dislikes sie verpasst bekommen haben. Diese Zahl wird nach wie vor im Youtube-Studio sichtbar sein.

Für die Youtube-Zuschauer ändert sich nichts. Sie können nach wie vor ein Video mit einem Like belohnen oder mit einem Dislike abstrafen. Außerdem beeinflussen sie damit den Youtube-Algorithmus, der Ihnen neue Videos vorschlägt. Die Anzahl der Likes bleibt bei dem Experiment ebenfalls noch frei einsehbar.

Von dem Test betroffene Video-Produzenten können die Teilnahme nicht verhindern, wie Youtube in diesem Support-Dokument erklärt. Sie können Ihr Feedback aber hier einreichen . Der Dislike-Button soll aber keinesfalls komplett entfallen und es steht derzeit noch überhaupt nicht fest, wie die finale Lösung aussehen wird. Dafür wolle Youtube erst das Feedback der Betroffenen einholen.

