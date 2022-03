Youtube startet Gratis-TV-Streaming in den USA

Denise Bergert

Youtube stellt in den USA mehr als 4.000 kostenlose TV-Episoden bereit. Der Dienst wird durch Werbeeinblendungen finanziert.

Vergrößern TV-Streaming bei Youtube in den USA. © Youtube

Youtube startet in den USA ein Streaming-Angebot für TV-Shows . Fast 4.000 Episoden unterschiedlicher Formate will das Unternehmen bereitstellen. Die Inhalte können von den Nutzern gratis angeschaut werden. Finanziert wird das Angebot über Werbe-Clips während der Shows.

Gratis-Streaming über Apps und Smart-TVs

Zu den angebotenen TV-Formaten zählen unter anderem „Hell’s Kitchen“, „Heartland“ und „Andromeda“. Nutzer können das Gratis-Streaming-Angebot über den Browser, die Youtube-Apps für Mobilgeräte sowie über die Youtube-App für Smart-TV-Geräte nutzen. Mit dem Streaming von TV-Sendungen will Youtube sein Angebot erweitern und verhindern, dass Nutzer die Youtube-App verlassen müssen, wenn sie ihre Lieblings-TV-Shows anschauen wollen. Mit dem neuen Angebot könnte es Youtube zudem gelingen, Nutzer von Konkurrent Roku abzuwerben.

Angebot soll wöchentlich erweitert werden

Die kostenlosen TV-Sendungen gesellen sich zu Youtubes Angebot an werbefreien Filmen auf der Plattform. Hier finden sich in den USA etwa „Legally Blonde“ oder „Gone in Sixty Seconds“. Für die Zukunft plant Youtube wöchentlich etwa 100 neue Filme und TV-Episoden hinzuzufügen. Wann und ob Gratis-TV-Streaming bei Youtube auch nach Deutschland kommt, ist noch unklar.

Tipp: Mit einer VPN-Lösung können Sie Länderschranken umgehen. Mehr lesen Sie in Die besten VPN-Dienste im Vergleich .