Youtube sperrt verstärkt Anti-Impfvideos

Denise Bergert

Die Video-Plattform Youtube geht verstärkt gegen Impfgegner-Propaganda vor und stützt sich auf neue Richtlinien.

Youtube erweitert Richtlinien zur medizinischen Fehlinformation.

Wie Youtube in einem Blogbeitrag bekannt gibt, erweitert die Video-Plattform ihre Richtlinien zur medizinischen Fehlinformation. Sie wurden um neue aktuell verabreichte Impfstoffe erweitert, die von Gesundheitsbehörden und der WHO als wirksam anerkannt und bestätigt wurden. Mit dem Ausbruch der Pandemie im vergangenen Jahr habe Youtube zehn neue Richtlinien zu medizinischen Fehlinformationen entwickelt. Seit 2020 habe der Dienst bereits mehr als 130.000 Videos entfernt, die gegen die Covid-19-Impfstoffrichtlinien verstoßen.

„Wir haben immer wieder erlebt, dass falsche Behauptungen über die Coronavirus-Impfstoffe auf Fehlinformationen über Impfstoffe im Allgemeinen übergegriffen haben, und wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an dem es wichtiger denn je ist, die Arbeit, die wir mit COVID-19 begonnen haben, auf andere Impfstoffe auszuweiten,“ erklärt Youtube in seinem Blog-Beitrag . In Zukunft sollen besonders Inhalte entfernt werden, die behaupten, dass zugelassen Impfstoffe Gesundheitsschäden verursachen oder dass Substanzen in diesen Impfstoffen die Empfänger verfolgen könnten. Die neuen Richtlinien sind laut Youtube nicht nur für Routineimpfungen, sondern auch für allgemeine Aussagen über Impfstoffe gültig.

„Es gibt wichtige Ausnahmen von unseren neuen Richtlinien. In Anbetracht der Bedeutung öffentlicher Diskussionen und Debatten für den wissenschaftlichen Prozess werden wir weiterhin Inhalte über die Impfstoffpolitik, neue Impfstoffversuche und historische Erfolge oder Misserfolge bei Impfstoffen auf YouTube zulassen. Persönliche Erfahrungsberichte über Impfstoffe werden ebenfalls erlaubt sein, solange das Video nicht gegen andere Gemeinschaftsrichtlinien verstößt oder der Kanal kein Verhaltensmuster zeigt, das eine zögerliche Haltung gegenüber Impfungen fördert,“ so Youtube weiter.