Youtube sperrt Kommentarfunktion bei Videos mit Kindern

Panagiotis Kolokythas

Youtube deaktiviert in allen Videos, in denen Kinder eine wichtige Rolle spielen, die Kommentarfunktion.

Youtube zieht weitere Konsequenzen nach den Pädophilie-Vorfällen und dem damit verbundenen Werbe-Stopp großer Unternehmen, wie Nestlé, McDonalds und Disney. Wie Youtube in seinem offiziellen Blog mitteilt , wird die Kommentarfunktion in Videos automatisch abgeschaltet, in denen Kinder überwiegend zu sehen sind. Youtube räumt ein, dass die Kommentarfunktion für viele Kanäle und Videomacher eine wichtige Rolle für den Erfolg ihrer Videos spiele. Andrerseits sei man aber dazu verpflichtet, für die "Sicherheit aller jungen Menschen" zu sorgen.

Im Laufe dieser Woche habe man daher mehrere Maßnahmen bereits durchgeführt. "Im Laufe der Woche haben wir Kommentare von Dutzenden von Millionen von Videos deaktiviert." Eine Ausnahme gebe es nur bei Youtube-Kanälen, die Kindervideos veröffentlichen und zum Schutz der Kinder eng mit Youtube zusammenarbeiten. In diesen Fällen sei eine moderierte Kommentarfunktion gestattet. Dabei handele sich allerdings derzeit noch um eine sehr kleine Zahl entsprechender Youtube-Kanäle. Nach und nach soll die Zahl erhöht werden, wenn der Schutz der Kinder auf den jeweiligen Kanälen sichergestellt werden könne.

Zusätzlich hat Youtube im Laufe der Woche laut eigenen Angaben mehrere hundert Millionen Kommentare unter Videos gelöscht. Außerdem seien auch viele Kanäle gänzlich gelöscht worden. Insgesamt verfolge Youtube eine Null-Toleranz-Politik bei diesem Thema. "Keine Form von Inhalten, die Minderjährige gefährden, ist auf YouTube akzeptabel, weshalb wir bestimmte Kanäle eingestellt haben, die versuchen, Kinder in irgendeiner Weise zu gefährden. Videos, die schädliche und gefährliche Herausforderungen für alle Zielgruppen fördern, stehen ebenfalls eindeutig im Widerspruch zu unseren Richtlinien", heißt es dazu seitens Youtube. Die Nutzer von Youtube werden dazu aufgefordert, weiterhin Videos sofort zu melden, die gegen die Richtlinien von Youtube verstoßen.