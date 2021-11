Youtube mit radikaler Änderung - die Vor- und Nachteile

Hans-Christian Dirscherl

Gravierende Änderung bei Youtube: Sie sehen künftig nicht mehr die Zahl der Dislikes/„Mag ich nicht“-Bewertungen. Der Grund.

Vergrößern Youtube zeigt Zahl des Dislikes nicht mehr an © Wachiwit/Shutterstock.com

Youtube testet seit einiger Zeit die Möglichkeit die Zahl der Dislikes/„Mag ich nicht“-Bewertungen nicht mehr anzuzeigen. Diese Testphase kommt nun offensichtlich zu einem Ende und Youtube zeigt bald nicht mehr die Zahl der Dislikes unter den Videos an. Das teilte das Video-Portal jetzt in einem Blogbeitrag mit.

Zwar werden Youtube-Nutzer auch weiterhin zu jedem Video ein Dislike/„Mag ich nicht“ abgeben können und dadurch werden auch deren Empfehlungen beeinflusst. Doch wird die Dislike-Zahl wird nicht mehr öffentlich für alle Nutzer einsehbar angezeigt, sondern dieser Wert wird nur noch in Youtube Studio angezeigt und ist somit nur noch für den Betreiber des Youtube-Kanals einsehbar. Youtube stellt den Zähler für „Mag ich nicht“ Bewertungen also auf „Privat“. Der Kanalbetreiber kann also auch weiterhin anhand der Dislikes einschätzen, wie gut seine Videos bei den Zuschauern ankommen.

Vergrößern Der Kreative sieht in Youtube Studio nach wie vor die Zahl der Likes und kann somit erkennen, wie gut seine Videos bewertet werden.

Was Youtube mit der Änderung bezweckt

Youtube will damit seine Kanalbetreiber besser vor Belästigungen schützen und Dislike-Attacken erschweren, bei denen Menschen versuchen, die Anzahl der Dislikes für die Videos eines Kreativen in die Höhe zu treiben. Denn Youtube habe während der Testphase herausgefunden, dass die Nutzer weniger dazu verführt würden, auf den Dislike-Button zu klicken um deren Zahl in die Höhe zu treiben, wenn sie die Dislike-Zahl nicht sehen. Die Gefahr für bewusste Dislike-Kampagnen sei also gesunken. Besonders bei jungen und noch kleinen Kanälen würde dadurch das Risiko sinken, durch bewusste Dislike-Kampagnen angegriffen zu werden.

Ein möglicher Nachteil für Youtube-Zuschauer: Sie können sich nicht mehr anhand der Dislike-Zahl orientieren, ob ihnen ein Video gefallen könnte.

Youtube will ab heute damit beginnen die Zahl der Dislikes nicht mehr anzuzeigen. Das soll nach und nach ausgerollt werden.

Youtube testet: Zahl der Dislikes wird nicht mehr angezeigt