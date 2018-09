Youtube liefert Dark Theme für Android-Nutzer aus

Google liefert in dieser Woche das lang erwartete Youtube-Dark-Theme für alle Nutzer Android-Nutzer aus.

Vergrößern Das Youtube-Dark-Theme wird für alle Android-Nutzer ausgeliefert. © Google

Wer Youtube-Videos auf dem Smartphone oder Tablet häufig in den Abendstunden und dunklen Räumen schaut, wird durch das in leuchtendem Weiß gehaltene Design der Video-App schnell geblendet. Für ein augenschonendes Erlebnis beim Videos schauen soll das Dark Theme für Youtube sorgen. Hier werden die weißen und hellgrauen Elemente der App mit den Farben Schwarz und Dunkelgrau ersetzt.

Während das Dark Theme für iOS bereits seit März verfügbar ist, mussten Android-Nutzer einige Monate länger auf die Option warten. Lediglich einige ausgewählte Tester konnten das Dark Theme früher ausprobieren. Die Wartezeit hat nun jedoch ein Ende. Wie androidpolice.com berichtet, liefert Google das Youtube-Dark-Theme in dieser Woche für alle Android-Nutzer aus.

Nutzer, bei denen das Update auf Version 13.35 bereits durchgeführt wurde, erhalten beim nächsten Öffnen der App eine Meldung mit Hinweis auf das neue Dark Theme. Per Fingertipp kann der Modus sofort aktiviert werden. Für die spätere Deaktivierung findet sich das Dark Theme in den Einstellungen unter dem Menüpunkt „Allgemein“. Wer nicht auf das Play-Store-Update warten will, kann die neueste Version der Youtube-App auch als APK-Datei auf sein Mobilgerät laden.

Youtube wird 13 Jahre: Die 10 Top-Clips aller Zeiten



Youtube Premium: Nie wieder Werbung