René Resch

Youtube zahlt Erstellern für Videos des eigenen Tiktok-Konkurrenten "Youtube Shorts" bis zu 10.000 US-Dollar im Monat aus.

Vergrößern Youtube Shorts: Ersteller erhalten bis zu 10.000 US-Dollar pro Monat © Youtube

Youtube will ein Stück vom Tiktok-Hype und geht gegen die Konkurrenz nun in die Vollen. Erstellern von Youtube-Kurzvideos winken seitens Youtube nun bis zu 10.000 US-Dollar pro Monat für das Erstellen von beliebten Videos auf seinem Tiktok-Konkurrenten "Youtube Shorts" - das berichtet The Verge.

Youtube möchte 100 Millionen US-Dollar ausschütten

Das Unternehmen plant im Laufe des nächsten Jahres 100 Millionen US-Dollar an Youtube-Shorts-Creators auszuzahlen - die ersten Zahlungen sollen schon in diesem Monat erfolgen. Die Auszahlungen sind allerdings nicht garantiert und hängen stark von der Popularität, Interaktion und davon, wo sich das Publikum des Urhebers befindet, die die jeweiligen Shorts ansehen, ab. Die kleinste Ausschüttung fängt bei 100 US-Dollar an.



Weiterhin verlangt Youtube, dass es sich bei den Shorts um Originalvideos handeln muss. Wiederverwendete Videos anderer Plattformen wie Tiktok, Snapchat oder Instagram Reels schließen den Kanal von einer Zahlung aus. Die Ausschüttungen sind vorerst nur zehn Regionen vorbehalten darunter: USA, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Indien, Indonesien sowie Japan, Nigeria, Russland und Südafrika.

Youtube geht mit der Auszahlung aus dem Shorts-Pool ganz neue Wege. Bisher wurden die Creators auf Youtube auf der Grundlage von Anzeigen bezahlt, die vor ihren Videos liefen, wobei eine direkte Beziehung zwischen der Anzahl der Anzeigenaufrufe und dem Geldbetrag bestand, den sie erhielten. Bei Youtube Shorts will das Unternehmen allerdings nicht vor jedem Clip eine eigene Anzeige schalten und baut daher auf die alternative Form der Bezahlung - ähnlich wie die Plattformen Tiktok, Snapchat und Instagram das mit ihren Kurzfilm-Erstellern schon vorgemacht haben.

Youtube möchte seinen Künstlern nichts vorschreiben

Der "Shorts Fund" wird schließlich durch ein "langfristiges, skalierbares Monetarisierungsprogramm" ersetzt werden, erklärte Neal Mohan, Chief Product Officer bei Youtube. Im Wesentlichen wird ein Feed an Kurzfilmen konsumiert "deshalb muss das Modell anders funktionieren", sagt Mohan.



Mohan wies darauf hin, dass Youtube den Videokünstlern nicht vorschreibt, Shorts zu nutzen, um ihr Gesamtengagement auf der Plattform zu steigern. "Unser Ziel ist es, jedem Schöpfer eine Stimme zu geben", sagte Mohan auf Decoder. "Wenn ein Schöpfer dies durch einen zweistündigen Dokumentarfilm über ein bestimmtes Thema tun möchte, für das er sich begeistert, dann sollte Youtube der richtige Ort dafür sein. Wenn sie das durch einen 15-Sekunden-Kurzfilm tun wollen, in den sie ihren Lieblingshit von ihren Lieblingsmusikern mischen, dann sollten sie auch das tun können."

