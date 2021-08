Hans-Christian Dirscherl

Google testet mit Youtube Premium Lite ein werbefreies Youtube in ausgewählten Staaten. Das bietet die Lite-Version und das sind die Unterschiede zu Youtube Premium.

Vergrößern Youtube Premium Lite: Google testet werbefreies Youtube © otherstock/Shutterstock.com

Google testet in ausgewählten Ländern eine günstigere Variante seines kostenpflichtigen Youtube-Premium-Angebotes. Dieses als „Youtube Premium Lite“ bezeichnete Angebot bietet genau einen Vorteil gegenüber dem kostenlosen Youtube: Es ist werbefrei.

Laut der US-IT-Nachrichten-Webseite The Verge testet Google Premium Lite derzeit in Belgien, Dänemark, Finnland und Luxemburg, sowie in den Niederlanden, Norwegen und Schweden. Dort kostet Youtube Premium Lite 6,99 Euro pro Monat (beziehungsweise den entsprechenden Betrag in der jeweiligen Landeswährung). Zum Vergleich: Youtube Premium kostet 11,99 Euro pro Monat.

Youtube-Videos lassen sich mit Youtube Premium Lite werbefrei im Browser, auf iOS- und Android-Geräten, auf Smart-TVs und Spielkonsolen und in der YouTube-Kids-App anschauen.

Premium Lite kann jederzeit gekündigt werden. In Deutschland ist Premium Lite derzeit aber noch nicht verfügbar, obwohl die deutschsprachige Webseite dafür bereits existiert. Google will derzeit die Akzeptanz von Premium Lite in den ausgewählten Staaten testen und danach entscheiden, wie es damit weitergeht.

Unterschied zu Youtube Premium

Das schon länger erhältliche Youtube Premium inklusive Youtube Music bietet gegenüber dem nun getesteten "Premium Lite"-Angebot weitere Vorteile. So können Sie bei Youtube Premium zum Beispiel die Videos und Youtube-Music-Lieder auch jederzeit herunterladen und dann offline anschauen oder im Hintergrund spielen lassen, auch wenn eine andere App geöffnet wird. Dieses Youtube Premium können Sie einen Monat lang kostenlos testen. Danach zahlen Sie aber 11,99 Euro pro Monat. Das Abonnement ist jederzeit kündbar. Alle Details finden Sie hier .

Youtube Premium gibt es auch als Familientarif für 17,99 Euro pro Monat. Hier können bis zu fünf Familienmitglieder Youtube Premium nutzen. Diese müssen aber im gleichen Haushalt leben.

Außerdem bietet Google einen Studententarif von Youtube Premium an. Dieser kostet 6,99 Euro pro Monat, die Berechtigung wird jedes Jahr überprüft.