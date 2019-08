Youtube Originals ab 24. September für alle

Panagiotis Kolokythas

Youtube bietet seine Youtube-Originals-Inhalte ab dem 24. September allen Nutzern an - mit diesen Einschränkungen.

Vergrößern Eines der Youtube-Originals-Highlights - eine Serie von und mit Lefloid.

Bisher haben nur die Youtube Premium-Mitglieder Zugriff auf die Youtube Originals Filme, Serien und Livestreams. Das wird sich ab dem 24. September ändern, wie Youtube derzeit allen seinen Premium-Mitgliedern per Mail mitteilt. Dort wird angekündigt, dass alle Nichtmitglieder alle nach dem 24. September 2019 veröffentlichten Youtube-Originals-Inhalte mit Werbeunterbrechungen anschauen können.

Vergrößern Mail von Youtube an die Youtube-Premium-Nutzer

Weiter heißt es in der Mail:

"Bei Serien hast du mit der Premium-Mitgliedschaft sofort Zugriff auf alle Folgen einer neuen Staffel; für nicht Premium-Mitglieder werden die einzelnen Folgen erst nach und nach veröffentlicht. Außerdem stehen in den meisten Fällen Bonusmaterial und Director's Cut-Versionen zu YouTube Originals-Filmen und -Live-Veranstaltungen exklusiv für Mitglieder zur Verfügung. Weitere Informationen zu diesen Neuenungen findest du hier.

Zusätzlich zum neuen Vorabzugriff auf YouTube Originals profitierst du natürlich weiterhin von allen Premium-Vorteilen, die du schon kennst. Als Premium-Mitglied kannst du YouTube-Videos ganz ohne Werbeanzeigen im Hintergrund abspielen, auf dein Smartphone herunterladen und offline ansehen. Wie gewohnt kannst du als Premium-Mitglied bei YouTube und über die YouTube Music App ( Android / iOS ) Musik offline, im Hintergrund und bei abgeschaltetem Bildschirm ganz ohne Werbeanzeigen hören."

Vorteile von Youtube Premium

Youtube Premium kann im ersten Monat kostenlos genutzt werden und kostet dann 11,99 Euro monatlich. Mit Youtube Premium erhalten Sie den Zugriff auf das gesamte Angebote von Youtube und Youtube Music ohne Werbeanzeigen. Hinzu kommen die Youtube Originals. Außerdem können Sie über die Youtube-Apps beliebige Videos herunterladen und dann auch offline anschauen. Über die Hintergrundwiedergabe-Funktion können Sie in Youtube Video auch Videos im Hintergrund abspielen. In Youtube Music ist auch der Musik-Dienst Google Music enthalten, so dass Sie dafür nicht extra Geld bezahlen müssen.