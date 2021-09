Youtube: Erste neue ABBA-Songs nach 40 Jahren

Denise Bergert

Nach fast 40 Jahren meldet sich ABBA mit einem neuen Album zurück. Die Clips zu zwei neuen Songs sind Hits auf Youtube.

Vergrößern Abba kehren als Avatare auf die Bühne zurück. © Universal Music

39 Jahre liegt der Release des letzten Studio-Albums „The Visitors“ von ABBA zurück. In dieser Woche melden sich die Pop-Legenden nun mit ihrem neuen Album „Voyage“ bei ihren Fans. Am 5. November 2021 soll „Voyage“ erscheinen. Mit „I Still Have Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down“ starteten nun bereits die ersten beiden Single-Auskopplungen.

Auf Youtube sind die ersten beiden neuen Abba-Songs der Hit. "I Still Have Faith In You" ist aktuell auf Platz 1 der Musik-Trends, das Video zu "Don´t Shut Me Down" auf Platz 3. Jeweils mit weit über 4 beziehungsweise 1,5 Millionen Views.



Das neue Album mit insgesamt zehn Stücken wurde bei einer Veranstaltung in London mit den ersten beiden Songs enthüllt. Laut Björn Ulvaeus habe die Band eigentlich nur einen Song aufnehmen wollen, schließlich wurden daraus mehrere und zum Schluss ein ganzes Album. Auf Tour wollen die Schweden im nächsten Jahr auch wieder gehen – allerdings nur virtuell. Ab Mai 2022 soll eine große Bühnenshow starten, bei der Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad mit ihren digitalen Abbildern – den sogenannten „Abbataren“ auf der Bühne stehen werden. Begleitet werden sie dabei von einem Live-Orchester. Premiere feiert die Show am 27. Mai 2021 in einem Musiktheater mit 3.000 Plätzen in London.