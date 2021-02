YouTube testet neue Clips-Funktion

Denise Bergert

Bei YouTube können Nutzer schon bald 60-sekündige Clips aus längeren Videos ausschneiden und teilen.

Vergrößern YouTube testet eine neue Clips-Funktion. © YouTube

Die Video-Plattform YouTube testet derzeit mit ausgewählten Nutzern und Kanal-Betreibern eine neue Funktion. Sie trägt den Namen "Clips" und orientiert sich an beliebten Streaming-Anbietern wie Twitch. Mit Clips haben Nutzer die Möglichkeit, aus einem längeren Video einen kurzen Video-Clip zu extrahieren. Dieser kann bis zu 60 Sekunden lang sein und frei aus dem Video herausgeschnitten werden. Nutzer können dem Clip im Anschluss einen Namen geben und ihn über eine neue URL mit Freunden oder in den sozialen Medien teilen.

Im Gegensatz zu Twitch, wird bei den YouTube-Clips kein neues Video erstellt. Klickt ein Nutzer auf den geteilten Link, wird er zum kompletten Video weitergeleitet, in dem der Clip per Timestamp aufgerufen wird. Das Video-Schnippsel spielt hier dann maximal 60 Sekunden lang und wird in der Endlosschleife wiederholt. Zum kompletten Video gelangen Nutzer dann über den Button "komplettes Video anschauen" auf der rechten Seite im Video-Fenster. Die Clips-Funktion ist bei den Test-Nutzern nur über den Desktop-Browser verfügbar. Das Feature soll in Kürze für alle Nutzer und auch für iOS und Android folgen. Im folgenden Video ist die Funktion aktiviert und kann ausprobiert werden: