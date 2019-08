YouTube Premium: Video-Downloads bald mit 1080p möglich

Denise Bergert

YouTube-Premium-Abonnenten werden bald die Möglichkeit bekommen, Videos in 1.080p herunterzuladen.

Vergrößern YouTube Premium erweitert seinen Feature-Umfang um Video-Downloads mit 1080p. © YouTube

Ausgewählte YouTube-Premium-Abonnenten haben aktuell die Möglichkeit, Videos für die Offline-Nutzung auf Android- und iOS-Geräten in einer Auflösung von 1080p herunterzuladen. Das berichtet das Android-Magazin Android Police . Bislang war der Video-Download nur mit 720p verfügbar. Die Auflösung scheint YouTube nun aufzustocken.

Wie ein YouTube-Sprecher gegenüber dem IT-Magazin The Verge bestätigte, wird die erhöhte Download-Auflösung in den nächsten Tagen und Wochen für einen Großteil der Premium-Abonnenten zur Verfügung stehen. Ein genauer Termin für deutsche Nutzer steht bislang jedoch noch nicht fest. Ob das neue Feature auch für die Länder gelten wird, in denen YouTube Premium noch nicht zur Verfügung steht und die Offline-Nutzung kostenlos angeboten wird, bleibt abzuwarten.

YouTube Premium ist aktuell in 63 Ländern weltweit verfügbar. Zum monatlichen Abo-Preis von 11,99 Euro erhalten Nutzer Zugang zu YouTube Music und den Original-Serien und -Filmen von YouTube Originals. YouTube-Videos werden mit dem Abo komplett werbefrei und können für die Offline-Nutzung heruntergeladen werden.