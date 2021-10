Xperia Pro I: Sony-Handy mit Profi-Kamera-Sensor für 1.800 Euro

Denise Bergert

Für das neue High-End-Kamera-Smartphone von Sony müssen Foto- und Video-Enthusiasten tief in die Tasche greifen.

Vergrößern Sonys Xperia Pro-I will mit seiner Kamera-Technik überzeugen. © Sony

Sony will mit seinem neuen Xperia Pro-I im Kampf um die beste Smartphone-Kamera mitmischen. Das „I“ im Namen steht laut Sony für „imaging“ und soll die Kamera-Features des Smartphones in den Vordergrund rücken. Sony verbaut hierfür den Exmor-RS-Bildsensor im 1-Zoll-Format mit Phasen-Detektions-Autofokus, der auch in der Sony RX100 VII zum Einsatz kommt. Obwohl der Sensor eigentlich mit 20 Megapixeln auflöst, bietet die im Sony verbaute Kamera nur eine Auflösung von zwölf Megapixeln. Sony ist zudem nicht der erste Smartphone-Hersteller, der auf einen 1-Zoll-Sensor setzt. Eine ähnliche Ausstattung boten auch bereits das Sharp Aquos R6 sowie das Panasonic CM1 aus dem Jahr 2014.

An der Rückseite des Xperia Pro-I sind drei Kameras verbaut. Die Hauptkamera löst mit zwölf Megapixeln auf, sie wird von einer Linse mit 24 Millimetern Brennweite sowie einer Tele-Kamera ergänzt. An der Front findet sich eine Selfie-Kamera mit acht Megapixeln. Während die Ausstattung in puncto Auflösung nicht mit der Konkurrenz mithalten kann, betont Sony, dass bei den Kameras größere Pixel zum Einsatz kommen, was für mehr Details und bessere Bilder bei wenig Licht sorgen soll.

Sony verbaut in seinem Smartphone außerdem den BIONZ-X-Bildprozessor aus seiner A9-Kamera-Reihe. Dieser ermöglicht bis zu 20 Serienbilder pro Sekunde. Ein Echtzeit-Augen-Autofokus ist ebenfalls an Bord. Videos nimmt das Gerät in 4K mit 120 Bildern pro Sekunde auf.

Zur weiteren Ausstattung gehören ein OLED-Bildschirm mit 6,5 Zoll und einer Auflösung von 3.840 x 1.644 Pixeln sowie 120 Hz. Im Gehäuse werkeln Qualcomms Snapdragon 888 5G, zwölf Gigabyte RAM und 512 Gigabyte interner Speicher. Der Akku fasst 4.500 mAh und kann mit bis zu 30 Watt geladen werden. Das Xperia Pro-I ist ab Dezember zum stolzen Preis von 1.799 Euro erhältlich.