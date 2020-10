Xiaomi lädt 4.500-mAh-Akku kabellos in 19 Minuten

Panagiotis Kolokythas

Xiaomi hat einen neuen 80 Watt Wireless Charger vorgestellt, der Akkus besonders schnell wieder aufladen kann.

Vergrößern 80 Watt Wireless Charger lädt 4.000-mAh-Akku komplett in nur 19 Minuten © Xiaomi

Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi hat in einem Youtube-Video ein kabelloses Ladegerät vorgestellt, welches mit 80 Watt einen Smartphone-Akku mit einer Kapazität von 4.000 mAh in nur 19 Minuten komplett aufladen kann. Demonstriert wird die Geschwindigkeit des Wireless Chargers mithilfe eines modifizierten Xiaomi Mi 10 Pro, dem neuen Premium-5G-Smartphone des Herstellers. Bei den auf dem Markt erhältlichen Modellen des Mi 10 Pro kann "nur" mit 50 Watt drahtlos geladen werden.

In dem Video ist zu sehen, dass mithilfe der neuen Ladetechnologie der Akku bereits nach 8 Minuten zu 50 Prozent geladen wird. Weitere 11 Minuten vergehen dann, bevor ein Ladezustand von 100 Prozent erreicht wird.



Xiaomi hat mit der 80 Watt Mi Wireless Charging Technology die wohl schnellste kabellose Ladetechnik für Smartphones. Ab wann die Ladegeräte im Handel verfügbar sein werden, verrät Xiaomi noch nicht. Für das Mi 10 Ultra bietet Xiaomi in China bereits ein drahtloses 50-Watt-Ladegerät an, mit dem der 4.500-mAh-Akku in etwa 40 Minuten vollständig aufgeladen werden kann. Oppo hatte mit Oppo 65 W Airvooc im Juli ein entsprechendes 65-Watt-Ladegerät angekündigt und will Smartphones mit Kabel künftig sogar mit 125 Watt aufladen.



Apple hatte erst kürzlich gemeinsam mit dem neuen iPhone 12 auch einen Wireless Charger mit 15 Watt präsentiert, während mit der Qi-Technik nur 7,5 Watt empfohlen werden. Das hierzulande am schnellsten mit einem Wireless Charger aufladbare Gerät ist Oneplus 8 Pro , für welches als optionales Zubehör der 30 Watt Oneplus Warp Charge für 70 Euro verfügbar ist. Er benötigt knapp 30 Minuten, um den 4.500-mAh-Akku des Geräts von 0 auf 50 Prozent zu laden.



