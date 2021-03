René Resch

Xiaomi konnte gegen die USA vor Gericht einen ersten Teilerfolg verbuchen. Das Unternehmen wird von der "schwarzen Liste" gestrichen und alle Sanktionen werden vorerst gestoppt.

Xiaomi fährt Sieg vor US-Gericht ein und wird aus "schwarzer Liste" gestrichen © Xiaomi

Update: Xiaomi kann vor Gericht einen Teilerfolg gegen das US-Verteidigungsministerium und -Finanzministerium verbuchen. Aus veröffentlichten Gerichtsdokumenten geht hervor, dass die Strafmaßnahmen ausgesetzt werden.

Das chinesische Unternehmen erwirkte vor Gericht eine einstweilige Verfügung gegen die ausgesprochenen Sanktionen. Nach Ansicht des Richters habe das Verteidigungsministerium die Entscheidung Xiaomi zu sanktionieren, nicht angemessen begründen können und seine Vollmachten überschritten. Xiaomi sprach von Willkür gegen das Unternehmen, dem stimmte der Richter zu.

Somit bleibt Xiaomi temporär erst einmal von den Sanktionen verschont. Schon ab März 2021 hätten das Unternehmen dabei erste erhebliche Nachteile gehabt. So wäre es für US-Investoren verboten gewesen in Xiaomi-Aktien zu investieren. Ab Januar 2022 hätte man sich gar von allen gehaltenen Anteilen trennen müssen.



News vom 1. Februar 2021: Xiaomi verklagt USA und will raus aus "schwarzer Liste" - Im Januar 2021 berichteten wir darüber, dass das US-Verteidigungsministerium den chinesischen Hersteller Xiaomi auf die schwarze Liste der Unternehmen gesetzt hat. Nach Ansicht des Ministeriums ist Xiaomi ein "kommunistisches chinesisches Militärunternehmen". Nun hat Xiaomi Klage gegen das US-Verteidigungsministerium und das Finanzministerium eingereicht, um die, noch von der Trump-Regierung verhängten Sanktionen zu stoppen, wie aus einem Eintrag des offiziellen Xiaomi-Blogs hervorgeht.

Falls Xiaomi auf dieser Liste bleibe, würde das Unternehmen einer Exekutivanordnung des ehemaligen Präsidenten Donald Trump vom November unterliegen, die amerikanische Investoren davon abhält, Aktien oder verwandte Wertpapiere des Unternehmens zu kaufen. Xiaomi betont erneut, dass es kein chinesisches Militärunternehmen sei.



Xiaomi drohe „ein schwerwiegender und nicht wiedergutzumachender Schaden"

Im Januar gab Xiaomi gegenüber PC-WELT eine ausführliche Stellungnahme ab, in dem es erklärte: " [...] das Unternehmen bestätigt, dass es sich nicht im Besitz des chinesischen Militärs befindet, von diesem kontrolliert wird oder mit ihm verbunden ist, und dass es kein 'kommunistisches chinesisches Militärunternehmen' im Sinne des NDAA ist. Das Unternehmen wird angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Interessen des Unternehmens und seiner Aktionäre zu schützen."

Entsprechende Maßnahmen, um nicht auf der schwarzen Liste zu bleiben, will Xiaomi nun mit rechtlichen Mitteln ausschöpfen. Laut Klageschrift drohe Xiaomi „ein schwerwiegender und nicht wiedergutzumachender Schaden, wenn die Designation bestehen bleibt und die Beschränkungen in Kraft treten“. Die Biden-Regierung will den Xiaomi-Fall nun prüfen lassen.

Noch schlimmer hat es bereits Unternehmen wie etwa Huawei, ZTE oder TikTok getroffen. Diese sind nämlich auf der "Entity List" des US-Handelsministeriums und dürfen keinerlei Geschäfte mit US-Herstellern mehr durchführen. So ist für Huawei beispielsweise auch die Nutzung des Android-Betriebssystems mit Google-Play-Zugriff verboten.