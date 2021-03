Xiaomi äußert sich zu E-Auto-Gerüchten

René Resch

Seit einigen Tagen hält sich das Gerücht, Xiaomi wolle ein eigenes E-Auto produzieren. Nun äußert sich der Konzern selbst.

Vergrößern Xiaomi äußert sich zu Gerüchten um den Bau eines eigenen E-Autos © Smile Fight/Shutterstock.com

Seit ein paar Tagen macht die Nachricht die Runde, dass der bekannte chinesische Elektronikhersteller Xiaomi wohl Interesse am Bau eines eigenen Elektroautos habe. Das Interesse der Medien hat den Hersteller nun dazu bewegt sich zu den Gerüchten zu äußern.

In dem veröffentlichten PDF, welches auch an Investoren gerichtet ist, macht das Unternehmen allerdings keine genauen Angaben. Eine konkrete Antwort bleibt also aus. So schreibt Xiaomi, dass es Notiz vom Medieninteresse genommen habe, aber bisher keine konkreten Pläne zur Herstellung verfolge.

Xiaomi-Mitteilung bleibt schwammig

"Der Konzern hat die Entwicklungen in der Elektrofahrzeugbranche aufmerksam verfolgt und die relevanten Branchentrends kontinuierlich untersucht. Der Konzern hat kein formelles Projekt bezüglich der Untersuchung zur Herstellung von Elektrofahrzeugen eingeleitet."

Aktuell ist also wohl noch nichts in Xiaomis Pipeline. Investoren wird in der Mitteilung noch ans Herz gelegt, nicht aufgrund von Spekulationen zu investieren.

Xiaomi wird den Markt ganz genau beobachten und abwägen, ob ein Einstieg in das Segment für das Unternehmen Sinn ergibt. Der Markt ist natürlich lukrativ und die chinesische Regierung steckt aktuell auch einiges an Geld in die Automobilindustrie, wovon das Unternehmen ebenfalls profitieren könnte. Die Chancen des Scheiterns in der Branche sind allerdings auch recht hoch. So bleiben die nächsten Schritte von Xiaomi abzuwarten.