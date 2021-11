Xiaomi-Smartphones zu Deal-Preisen bei Amazon

René Resch

Beim Versandriesen Amazon erhalten Sie aktuell verschiedene Xiaomi-Smartphones im Bundle mit Kopfhörern zu tollen Angebotspreisen.

Vergrößern Xiaomi-Smartphones zum Deal-Preisen bei Amazon © Amazon / Xiaomi

Die ersten Vorab-Deals zum kommenden Black Friday sind beim Versandriesen Amazon bereits gestartet. Dabei gibt es wieder hunderte Top-Angebote aus vielen Bereichen. Darunter auch einige verschiedene Smartphones des beliebten Herstellers Xiaomi zu absoluten Top-Preisen, darunter etwa das Redmi Note 10S oder das Poco F3 5G.

Die verschiedenen Handy-Deals von Xiaomi haben wir hier für Sie zusammengestellt:



Xiaomi Redmi Note 10S - 64 GB © Xiaomi Das Xiaomi Redmi Note 10S ist ausgestattet mit einem 6,43-Zoll-Display, 6 GB Arbeitsspeicher, 64 GB Speicherplatz, 64 MP Quad-Cam, Dual-SIM und MIUI 12 in Grau. Exklusives Amazon-Bundle mit Kopfhörern. Amazon-Deal: 189,90 statt 249,90 Euro



Xiaomi Redmi Note 10S - 128 GB © Xiaomi Das Xiaomi Redmi Note 10S ist ausgestattet mit einem 6,43-Zoll-Display, 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Speicherplatz, 64 MP Quad-Cam, Dual-SIM und MIUI 12. Exklusives Amazon-Bundle mit Kopfhörern. Amazon-Deal: 219,90 statt 279,90 Euro in Grau - Weiß



Xiaomi POCO F3 5G - 128 GB © Xiaomi Das Xiaomi POCO F3 5G ist ausgestattet mit einem 6,67-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz, 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Speicherplatz, 48 MP Quad-Cam, Dual-SIM und MIUI 12. Exklusives Amazon-Bundle mit Kopfhörern. Amazon-Deal: 269,90 statt 349,90 Euro in Schwarz - Blau

Erste Vorabangebote zum Black Friday bei Media Markt, Saturn und Amazon

Bis zum Black Friday sind es noch ein paar Tage hin, die ersten Angebote gibt es allerdings bereits. So starteten neben dem Versandriesen Amazon auch Saturn und Media Markt etwa Vorab-Aktionen zur Black Week. Hier erhalten Sie ebenfalls schon einige Schnäppchen-Deals wie Notebooks, PCs, SSDs, HDDs, TVs, Smartphones, Gaming und Zubehör-Artikeln. Weiterhin ist am 11.11. auch der bekannte "Singles Day" an dem es auch einige gute Aktionen geben wird. Alles Weitere dazu hier:

Black Friday Vorabangebote bei Amazon © Stokkete / Shutterstock.com Für alle weiteren Black-Friday-Vorabangebote von Amazon haben wir ebenfalls einen speziellen Artikel, in dem wir die Deals für Sie zusammenfassen. Für Anfang November rechnen wir noch mit einigen Top-Angeboten. Zu den Vorabangeboten bei Amazon

Black November bei Media Markt © Media Markt Die Vorabangebote zum Black Friday bei Media Markt laufen über die "Black November"-Aktion mit einigen Schnäppchenangeboten aus verschiedenen Bereichen. Die Aktion läuft ebenfalls noch bis zum 10.11.

Zu den Vorabangeboten bei Media Markt

Der Saturn Mehrvember © Saturn Die Vorabangebote zum Black Friday bei Saturn laufen über die "Der Saturn Mehrvember"-Aktion mit einigen Schnäppchenangeboten aus verschiedenen Bereichen. Die Aktion läuft noch bis zum 10.11.

Zu den Vorabangeboten bei Saturn

Alle Infos zum Singles Day am 11.11. © Media Markt Am 11. November ist es wieder so weit. Viele Händler werden zum Singles Day spannenden Aktionen mit vielen Schnäppchen starten. Mit dabei sind unter anderem Händler wie Media Markt, Saturn, Lidl und weitere. Alle Infos hier:

Singles Day am 11.11.: Erste Deals bereits erhältlich

