Amazon verrät: Neues Xiaomi 5G-Handy kostet nur 230 Euro

Panagiotis Kolokythas

Am 8. Januar will Xiaomi das Redmi Note 9T vorstellen. Bereits vorab sind alle Infos und die Preise auf Amazon gesichtet worden.

Vergrößern Offiziell wird Xiaomi das Redmi Note 9T 5G erst am 8. Januar 2021 vorstellen © Twitter / Xiaomi

In einem Tweet hatte Xiaomi am Montag (4.1.2021) angekündigt, dass neue Smartphone Redmi Note 9T am 8. Januar enthüllen zu wollen. Bereits kurze Zeit nach dem Tweet fanden sich bei Amazon Deutschland aber alle Informationen zu dem neuen Gerät, wie unter anderem Droidholic.com meldet.

Demnach handelt es sich beim Redmi Note 9T 5G Serie um genau die Modelle, welche Xiaomi in China bereits seit November 2020 unter dem Namen Xiaomi Redmi Note 9 5G Series anbietet. Den Angaben von Amazon zufolge wird es das Redmi Note 9T 5G in zwei Varianten ab dem 18. Januar 2021 hierzulande geben: Mit 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher für 229,90 Euro und mit 4 Gigabyte RAM und 128 Gigabyte internem Speicher für 269,90 Euro.

Zur Ausstattung des Redmi Note 9T 5G gehören ein 6,53 Zoll großes FHD+ Display (90 Hz), die 8-Kern-CPU Mediatek Dimensity 800U 5G, eine Triple Kamera und 5.000-mAh-Akku (mit 18-Watt-Schnellladetechnik). Die Triple-Kamera auf der Rückseite besteht aus einer 48-Megapixel-Hauptkamera, einer 8-Megapixel-Ultrawide-Kamera und eine 2-Megapixel-Makrokamera. Als Betriebssystem kommt das aus Android 10 basierende MIUI 12 zum Einsatz. Laut der Amazon-Produktbeschreibung verfügt das Gerät über einen 5G+5G-Dual-SIM-Slot und NFC für kontaktloses Bezahlen.

Auf der deutschen Amazon-Seite wird das Redmi Note 9T hier als "derzeit nicht verfügbar" gelistet.

