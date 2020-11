Xiaomi Redmi Note 9 für 160 Euro bei Amazon

Dennis Steimels

Nur noch am heutigen Cyber Monday bekommen Sie das Redmi Note 9 sowie das Mi 10T mit 5G jeweils zum Top-Preis bei Amazon! Hier gibt's alle Infos.

Vergrößern Xiaomi Redmi Note 9 zum Top-Preis bei Amazon © Xiaomi / Amazon

Bei Amazon finden Sie heute am Cyber Monday noch einige Highlight-Produkte reduziert . So gibt es das Smartphone Redmi Note 9 inklusive Kopfhörer des beliebten Herstellers Xiaomi zum Angebotspreis von nur 159,90 statt 229,90 Euro . Ausgestattet ist das Redmi Note 9 mit einer 48 MP Quadkamera, Octa-Core-Prozessor mit bis zu 2 GHz sowie ARM-Grafikeinheit mit bis zu 1 GHz, 4 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Speicherplatz, einem Display mit 6,53 Zoll bei einer Auflösung von 2340 x 1080 sowie dem Akku mit 5020 mAh und 18 Watt Schnellladefunktion. Das Gerät können Sie in drei verschiedenen Farben wählen und exklusiv bei Amazon erhalten Sie Kopfhörer gratis dazu.

Xiaomi Redmi Note 9 + Kopfhörer für nur 159,90 Euro bei Amazon

Darüber hinaus ist auch das Modell Xiaomi Mi 10T inklusive Kopfhörer nur noch heute von 499,90 auf 399,90 Euro reduziert . Das Mi 10T ist damit ein günstiger Einstieg in die 5G-Welt. Es besticht außerdem durch sein 6,67 Zoll großes Display, das eine Bildwiederholrate von 144 Hertz unterstützt - das können nicht mal die teureren Galaxy-S20-Modelle von Samsung. Hinzu kommen weitere Details wie der schnelle Snapdragon-865-Prozessor, eine Triple-Cam mit bis zu 64 Megapixel und ein Akku mit einer Kapazität von 5000 mAh.

Xiaomi Mi 10T + Kopfhörer für nur 399,90 Euro bei Amazon



