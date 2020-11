Xiaomi Mi TV 4S: 4K-TV mit 55 Zoll zum Tiefstpreis

Denise Bergert

Der 4K-Smart-TV Mi 4S von Hersteller Xiaomi ist in dieser Woche zum Tiefstpreis von 305,31 Euro bei Ebay erhältlich.

Vergrößern Xiaomi Mi 4S misst 55 Zoll in der Diagonale. © Xiaomi

Der Elektronik-Händler Media Markt gewährt in dieser Woche 15 Prozent Rabatt auf den 4K-Fernseher Mi 4S von Xiaomi. Anstatt der UVP in Höhe von 402,99 Euro kostet das Gerät über den Ebay-Shop von Media Markt aktuell nur 339,23 Euro. Mit einem Ebay-Gutschein können Käufer weitere zehn Prozent sparen und kommen damit auf einen Kaufpreis von nur 305,31 Euro. Um den Gutschein zu nutzen, geben Käufer kurz vor dem Bezahlen einfach den Code "PERFECTEBAY10" in ihrem Ebay-Warenkorb ein.

Der Xiaomi Mi 4S misst 55 Zoll in der Diagonale und löst mit 3.840 x 2.160 Pixeln (4K) auf. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 60 Hz. Das LED-Panel unterstützt zudem HDR sowie MEMC. Integriert ist außerdem ein HD Triple Tuner für DVB-S2, DVB-C und DVB-T2 mit HEVC. Als Betriebssystem kommt Android TV 9.0 zum Einsatz. Der Sprachassistent Google Assistant kann über die mitgelieferte Bluetooth-Fernbedienung gesteuert werden. Zugriff auf den Play Store ist ebenfalls an Bord. Das TV-Gerät verfügt außerdem über zwei Gigabyte Arbeitsspeicher und acht Gigabyte internen Speicher.

