Xiaomi Mi Smart-TVs können nun beim Versandriesen Amazon in 43 und 55 Zoll bestellt werden. Die Geräte kommen zum fairen Preis.

Vergrößern Xiaomi Mi Smart TV: Vorverkauf bei Amazon gestartet © Amazon

Xiaomi startet seine Mi-Smart-TV-Serie nun auch in Deutschland. Bei Amazon hat bereits der limitierte Vorverkauf begonnen. Dabei können interessierte Käufer 50 Euro auf die ohnehin schon günstigen Geräte sparen.

Geplant sind Smart-TVs in 32, 43 und 55 Zoll. Die Xiaomi-TVs in den Größen 43 sowie 55 Zoll sind in der Zwischenzeit auch schon beim Versandriesen Amazon aufgetaucht. Die Modelle ab 43-Zoll bieten eine 4K-Auflösung, ein Android-OS sowie den Google Assistant. Besonders interessant sind jedoch die Preise. Xiaomis Mi Smart-TV 4S in 43 Zoll gibt es aktuell für 299,99 statt 499,95 Euro, das 55-Zoll-Modell gibt es für für 399,99 statt 699,95 Euro. Von den UVPs sollte man sich allerdings nicht blenden lassen, die Geräte sollen nach dem Vorverkauf um je 50 Euro teurer sein, also 349 Euro sowie 449 Euro kosten.

Da Android-TV als OS zum Einsatz kommt, lassen sich durch den Zugriff auf den Play Store auch Apps bequem nachinstallieren. Einige beliebte Apps werden auch schon vorinstalliert sein, die mitgelieferte Fernbedienung bietet beispielsweise spezielle Buttons für Netflix und Amazon Prime Video. Auch ein Extra-Button für den Google Assistant ist auf der Fernbedienung zu finden.

Xiaomi Mi Smart TV 4S

43 Zoll, 4K Ultra HD, Triple Tuner, Android TV 9.0, Fernbedienung mit Mikrofon

für 299,99 statt 499,95 Euro

Xiaomi Mi Smart TV 4S

55 Zoll, 4K Ultra HD, Triple Tuner, Android TV 9.0, Fernbedienung mit Mikrofon

für 399,99 statt 699,95 Euro

Weitere Features in der Übersicht:

4K Auflösung / 3.840 x 2.160 Pixel

HDR Unterstützung / MEMC Technologie

2 GB RAM (Arbeitsspeicher) / 8 GB ROM (interner Speicher)

DTS und Dolby Audio Unterstützung

Eleganter Aluminium Rahmen

Amazon Prime Video, Netflix, Youtube, Google Playstore, HbbTV 2.0, uvm.

Sprachsteuerung über Google Assistant, Bluetooth Fernbedienung mit Mikrofon

3x HDMI 1.4a,3x USB 2.0,AV Input, Ethernet LAN,WLAN,Optischer Audioausgang Kopfhörerausgang,CI+ Slot

