Xiaomi Mi Scooter 1S mit Straßenzulassung zum Schnäppchen-Preis

René Resch

Den Xiaomi Mi Scooter 1S mit Straßenzulassung gibt es aktuell bei Amazon, Media Markt & Saturn zum Top-Preis.

Vergrößern Xiaomi Mi Scooter 1S zum Tiefstpreis © Xiaomi

Bei den Elektrofachhändlern Media Markt und Saturn gibt es aktuell den beliebten E-Scooter Xiaomi Mi Scooter 1S mit Straßenzulassung zum günstigen Preis von nur 307,94 Euro.

Bei dem Schnäppchenpreis ist auch Versandriese Amazon mitgezogen. So bleiben Ihnen drei verschiedene Möglichkeiten für eine Bestellung.

Xiaomi Mi Scooter 1S für 307,94 statt 399 Euro bei Media Markt

Xiaomi Mi Scooter 1S für 307,94 statt 399 Euro bei Saturn

Xiaomi Mi Scooter 1S für 307,94 statt 399 Euro bei Amazon

Dass es sich bei dem Deal um ein gutes Angebot handelt, zeigt sich auch beim Blick in den PC-WELT-Preisvergleich. Bei keinem anderen Händler erhalten Sie den E-Scooter momentan günstiger. Andere Händler verlangen für das Modell Preise ab 370 Euro, die UVP beträgt 399 Euro. Das nur minimal bessere Modell Xiaomi Mi Scooter Pro 2 gibt es bei Amazon, Media Markt oder Saturn für 436,95 Euro.

Lesen Sie auch unseren aktuellen Kaufratgeber: Die besten E-Scooter mit Straßenzulassung ab 260 Euro



Weitere Details zu den E-Scootern von Xiaomi

Die E-Scooter von Xiaomi zählen zu den weltweit beliebtesten Scootern, waren hierzulande jedoch nicht zugelassen für die Straßen. Daher wurde es auch höchste Zeit für ein Update der Xiaomi-Scooter. Mit dem Mi Scooter 1S sowie dem Mi Scooter Pro 2 sind nun endlich die Scooter mit Straßenzulassung bei uns angekommen.

Der E-Scooter Xiaomi Mi Scooter 1S bietet 8,5-Zoll-Luftreifen, einen Lithium-Ionen-Akku mit 36 Volt, 275 Wh mit einer Kapazität von 7650 mAh. Damit können Sie im Idealfall 30 Kilometer fahren. Der Motor bringt 300 Watt Leistung mit einem Peak von sogar 600 Watt und schafft Steigungen von etwa 14 Prozent. Die maximale Gewindigkeit beträgt StVZO-konform 20 km/h. Weiterhin ist der E-Scooter ein echtes Leichtgewicht. Mit nur 12,5 kg können Sie den E-Scooter auch einfach in die Wohnung tragen oder ggf. mit in die Bahn nehmen. Und mit den Maßen 108 x 43 x 114 cm passt der E-Scooter auch in die meisten PKW-Kofferräume.

Das leicht bessere Modell der Xiaomi Mi Scooter Pro 2 bietet einen besseren Akku mit 37 Volt, 474 Wh und hat eine maximale Reichweite von 45 Kilometern. Ser Pro 2 schafft Steigungen bis 20 Prozent und wiegt mit 14,2 kg leicht mehr. Das Modell kostet allerdings auch rund 549 Euro.

Xiaomi Mi Scooter Pro 2

E-Scooter, 8,5 Zoll, Anthrazit, Straßenzugelassen

für 436,95 Euro bei Amazon, Media Markt oder Saturn

PC-WELT-Kaufratgeber: E-Scooter

Weitere E-Scooter mit Staßenzulassung sowie Preisen finden Sie in unserem ausführlichen PC-WELT-Ratgeber hier:

E-Scooter - Die besten Modelle mit Straßenzulassung ab 260 Euro

