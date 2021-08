Xiaomi Mi Mix 4: Alle Details vor Enthüllung geleaked

Denise Bergert

Einen Tag vor der offiziellen Enthüllung des Xiaomi Mi Mix 4 sind im Internet nahezu alle Details zum Smartphone geleaked.

Vergrößern Das Xiaomi Mi Mix 4 wird am morgigen Dienstag offiziell enthüllt. © Xiaomi

Am morgigen Dienstag enthüllt Smartphone-Hersteller Xiaomi sein neues Smartphone-Flaggschiff Mi Mix 4. Nur einen Tag vor dem Launch sind über die chinesische Social-Media-Plattform Weibo (via Gizmochina ) nahezu alle Hardware-Details zum Mi Mix 4 geleaked. Das Smartphone verfügt demnach über einen AMOLED-Bildschirm im 6,67-Zoll-Format, einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln, 120 Hz Bildwiederholfrequenz und 10 Bit Farbtiefe. Geschützt wird das Display durch Gorilla Glass Victus.

Im Gehäuse verbaut Xiaomi Qualcomms Snapdragon 888 Plus, LPDDR5 RAM und UFS 3.1-Speicher. Der Akku mit 4.500 mAh unterstützt kabelgebundenes schnelles Laden mit 120 Watt und kabelloses Laden mit bis zu 50 Watt. Bei der Selfie-Kamera des Mi Mix 4 soll es sich um ein unter dem Display verbautes Modell mit 20 Megapixeln handeln.

An der Rückseite kommt eine Dreifach-Kamera mit 100-Megapixel-Hauptkamera, 13-Megapixel-Weitwinkel-Linse und 8-Megapixel-Periskop-Tele-Linse zum Einsatz. Zur weiteren Ausstattung gehören Stereo-Lautsprecher von Harmon Kardon, IP68-Zertifizierung, USB-C, NFC, A-GPS und 5G. Das Mi Mix 4 soll in den Farben Schwarz, Weiß und Grau verfügbar sein. Details zum Preis und zur Verfügbarkeit in Europa sind bislang noch nicht bekannt.