Xiaomi Mi Day Festival bei Ebay

Denise Bergert

Beim Shopping-Event Xiaomi Mi Day Festival können Ebay-Kunden 15 Prozent beim Kauf von Xiaomi-Produkten sparen.

Vergrößern Das Mi Day Festival läuft noch bis zum 12. April. © Ebay

Das Mi Day Festival – Das Pendant zum Black Friday vom chinesischen Elektronik-Hersteller Xiaomi – kommt in diesem Jahr auch nach Deutschland. In Kooperation mit dem Auktions- und Shopping-Portal Ebay gewährt Xiaomi ab heute 15 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte. Das Angebot läuft noch bis zum 12. April und umfasst Artikel aus den Kategorien Notebooks, Wearables, Headphones, Earphones, Saugroboter, E-Scooter, Drohnen, Smart-Home-Produkte sowie Gadgets und Zubehör.

Kunden können ihren Rabatt mit dem Gutscheincode „PXIAOMI19“ einlösen. Der Code ist für den gesamten Warenkorb, jedoch nur für Artikel aus der Mi-Day-Aktionsseite gültig. Ausgenommen sind die Versandkosten. Der Rabattcode kann bei der Kaufabwicklung im Ebay-Warenkorb eingegeben werden. Die 15 Prozent Preisnachlass sind bis zu einem Höchstwert von 50 Euro gültig und können nur bei Zahlung per PayPal, Kreditkarte oder Lastschrift in Anspruch genommen werden. Insgesamt 111 Xiaomi-Produkte kommen für die Rabatt-Aktion in Frage. Darunter finden sich etwa der Fitness-Tracker Mi Band 3, der Elektro-Roller M365 oder der Xiaomi Air Laptop.

Xiaomi Mi Day Festival mit 15 Prozent Rabatt bei Ebay