Xiaomi: Mi 9 Lite erscheint am 16. September

Denise Bergert

Das Mittelklasse-Smartphone Xiaomi Mi CC9 erscheint voraussichtlich am 16. September 2019 als Mi 9 Lite in Europa.

Vergrößern Das Mi 9 Lite könnte schon in der nächsten Woche in Europa erscheinen. © Xiaomi

Der chinesische Elektronik-Hersteller Xiaomi wird voraussichtlich in der nächsten Woche ein neues Mittelklasse-Smartphone nach Europa bringen. Hinweise darauf liefert ein Beitrag auf dem offiziellen spanischen Xiaomi-Blog . Dort veröffentlichte das Unternehmen einen Teaser für das neue Xiaomi Mi 9 Lite, das am 16. September 2019 in Europa erscheinen soll.

Beim Mi 9 Lite soll es sich Gerüchten zufolge um die europäische Version des im Juli 2019 in China veröffentlichten Mi CC9 handeln. Das Mittelklasse-Smartphone soll laut dem Teaser über eine Selfie-Kamera mit 32 Megapixeln und eine Hauptkamera mit 48 Megapixeln verfügen. Sollte das Mi 9 Lite tatsächlich der Doppelgänger des Mi CC9 sein, können Käufer außerdem einen Super-AMOLED-Bildschirm mit 6,39 Zoll und einer Auflösung von 2.340 x 1.080 Pixeln erwarten. Im Gehäuse würden dann der Snapdragon 710 von Qualcomm und je nach Speicher-Ausstattung bis zu acht Gigabyte RAM werkeln. Zur weiteren Ausstattung könnten außerdem eine Ultraweitwinkel-Kamera mit acht Megapixel sowie ein 2-Megapixel-Sensor für die Erfassung von Tiefeninformationen für den Bokeh-Effekt gehören. Details zum Preis werden in der nächsten Woche erwartet.

