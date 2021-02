Xiaomi Mi 11 vorgestellt: Besser und günstiger als ein Galaxy S21

Dennis Steimels

Riesiges 120-Hertz-Display, 108-Megapixel-Kamera und hohe Performance - Xiaomi hat sein Top-Smartphone Mi 11 für Deutschland präsentiert. Hier erfahren Sie alle Details.

Vergrößern Xiaomi Mi 11 vorgestellt © Xiaomi

Heute, am 8. Februar, hat Xiaomi sein neues Top-Smartphone Xiaomi Mi 11 für den deutschen Markt offiziell vorgestellt, nachdem es bereits vor wenigen Wochen in China präsentiert wurde. Das Handy bietet einige Highlights wie das riesige 120-Hertz-Display, den brandneuen Prozessor Snapdragon 888, den das Mi 11 als erstes Smartphone besitzt, sowie erneut eine starkes Kamerasystem, dessen Fokus stark auf Videoaufnahmen liegt. Spoiler: Das Mi 11 ist besser ausgestattet als das normale Galaxy S21 und zeitgleich günstiger.







Design und Display: 120 Hertz, Gorilla Glas Victus, HDR10+

Design: Das Xiaomi Mi 11 ist ein sehr schickes und elegantes Smartphone. Es ist dünner und leichter als sein Vorgänger und auf all seinen Seiten abgerundet, damit es noch besser in der Hand liegt. Dass das Display gebogen, macht die Bedienung sehr smooth. Vorder- und Rückseite bestehen aus Gorilla Glas. Das Display ist dabei durch das neue Gorilla Glas Victus geschützt - genau wie das Galaxy S21 Ultra. Victus soll auch Stürze aus zwei Metern Hohe überleben können, die meisten Gläser versagen bereits bei 0,8 Metern. Außerdem soll es nicht anfällig für Kratzer sein. Das Xiaomi Mi 11 kommt in den Farben Blau, Weiß und Grau. Die Rückseite reflektiert je nach Licht in anderen Farbtönen.

Vergrößern Xiaomi 11 Design: Alle Seiten sind abgerundet © Xiaomi

Das Kameramodul sitzt oben links in der Ecke, die Kameras sind durch extra große Linsen hervorgehoben. Schließlich legt Xiaomi einen großen Fokus auf die Kamerafunktionen, speziell im Bereich Video.

Display: Xiaomi verbaut im Mi 11 ein 6,81 Zoll großes AMOLED-Display mit WQHD+-Auflösung (3200 x 1440 Pixel), daraus ergibt sich eine hohe Pixeldichte von 515 ppi. Der Bildschirm bietet eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Die Frequenz stellt der Screen automatisch je nach Szenario ein. So stehen Ihnen beispielsweise beim Scrollen und Zocken 120 Hertz zur Verfügung, während Videos bei 60 Hertz und der Always On-Screen bei 30 Hertz laufen. So spart das Handy Akku. Das Display ist noch mal heller geworden und unterstützt HDR10+, um wirklich immer die besten Farben und Kontraste anzuzeigen.

Unter dem Display-Glas steckt der Fingerabdrucksensor - das kennen Sie mittlerweile aus einige aktuellen Top-Smartphones. Die Besonderheit im Xiaomi Mi 11: Sie können mit diesem auch Ihre Herzfrequenz messen. Dazu müssen Sie nur den Daumen auf den Fingerprint-Scanner im Display legen und den Puls messen.





Kamera: Fokus auf cineastische Videoaufnahmen

Xiaomi legt großen Wert die Kamera, speziell die Videoaufnahmen in Kinoqualität. Dafür hat Xiaomi einige Aufnahmemodi wie "Magic Zoom", "Freeze Frame", oder "Slow Shutter" integriert. Beispielsweise können Sie so die Bewegungen einer Person im Video komplett einfrieren, während sich die andere bewegt. So entstehend besonders coole Videos. Zusätzlich bietet Xiaomi 8 Video-Filters, um etwa unterschiedliche Stimmungen hervorzuheben.

Vergrößern Xiaomi Mi 11 mit Triple-Kamera auf der Rückseite © Xiaomi

Das Mi 11 soll laut Xiaomi außerdem eine hohe Low-Light-Performance bieten und Videos und Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen noch mit hoher Qualität aufnehmen. Die Demo sah beeindruckend aus, wir werden dies im Test natürlich überprüfen.

Neben der 108-Megapixel-Hauptkamera und der 13 Megapixel Ultra-Weit-Linse, gibt es jetzt auch ein Telemakro mit 5 Megpixeln für Nahaufnahmen. Die 50mm-Kamera ermöglicht es, Makroaufnahmen aus größerer Distanz aufzunehmen. Das Objektiv ist aber nicht für Zoom-Aufnahmen geeignet.





Daten Xiaomi Mi 11 Display-Technik AMOLED Display 6,81 Zoll, 2k Bildwiederholrate bis 120 Hertz Hauptkamera Triple-Cam Kameradetails 108 MP-Weitwinkel | 13 MP Ultra-Weit | 5 MP Tele-Makro Videoaufnahme bis zu 8K Frontkamera 20 MP Maße 164,3 x 74,6 x 8,06 mm Prozessor Snapdragon 888 (5nm) CPU-Daten 2,84 GHz + 2,4 GHz + 1,8 GHz Arbeitsspeicher 8 / 12 GB RAM Fingerabdruck ja, im Display / Herzfrequenzmesser System MIUI 12.5 / Android 11 Speicher 128 / 256 GB erweiterbar? nein Dual-SIM ja Mobiles Internet 5G Akku 4600 mAh / 55 Watt Schnellladen Preis (UVP) 799,90 / 899,90 Euro Marktstart ab 25. Februar vorbestellbar Farben Blau, Grau und Weiß





Weitere Ausstattung: Prozessor, Akku, Speicher, Sound

CPU: Das Xiaomi Mi 11 ist das erste Smartphone, das mit dem brandneuen Snapdragon 888 von Qualcomm arbeitet. Die Benchmarkergebnisse liegen alle über denen der anderen Smartphone-CPUs. Das Mi 11 ist damit eines der stärksten Smartphones überhaupt auf dem Markt. Das Mi 11 unterstützt natürlich auch 5G für schnelles mobiles Internet.

Akku: Die Akkukapazität beträgt 4600 mAh, womit Sie in der Praxis locker durch den Tag kommen. Das Mi 11 unterstützt kabelgebundenes Schnellladen mit 55 Watt, wodurch der Akku innerhalb von 45 Minuten von 0 auf 100 Prozent lädt. Kabellos geht es aber auch sehr schnell: Dank 50 Watt ist das Handy bereits nach 53 Minuten wieder voll aufgeladen. Außerdem unterstützt das Mi 11 Reverse Charging mit 10 Watt, um andere Geräte zu laden.

Anders als bei Apple und Samsung legt Xiaomi in Deutschland ein 55-Watt-Netzteil dem Lieferumfang bei.

Speicher: Der interner Speicher ist 128 oder 256 GB groß, mit dabei sind immer 8GB RAM. Eine Speichererweiterung via Micro-SD-Karte gibt es leider nicht.

Sound: Das Xiaomi Mi 11 besitzt Dual-Speaker von Harman Kardon. An Bord ist außerdem Bluetooth 5.2, wodurch Sie gleichzeitig zwei Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher mit dem Handy verbinden können.





Marktstart und Preis

Ab dem 25. Februar können Sie das Mi 11 in Deutschland vorbestellen. Der Preis für die 128-GB-Version liegt bei 799,90 Euro. Das Mi 11 mit 256 GB kostet 899,90 Euro. Der offizielle Marktstart wird dann im März sein.