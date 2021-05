Xiaomi: Mi 11 Ultra und Redmi Note 10 5G kommen nach Deutschland

Denise Bergert

Mit dem Mi 11 Ultra und dem Redmi Note 10 5G bringt der chinesische Elektronik-Hersteller Xiaomi zwei neue Smartphones nach Deutschland.

Vergrößern Das Mi 11 Ultra bietet zwei Displays. © Xiaomi

Xiaomi bringt noch in diesem Monat zwei seiner neuen Smartphone-Modelle nach Deutschland. Ab 20. Mai 2021 soll das Premium-Gerät Mi 11 Ultra zum Preis von rund 1.200 Euro im deutschen Online-Shop von Xiaomi verfügbar sein. Das Mi 11 Ultra bietet einen AMOLED-Bildschirm im 6,81-Zoll-Format, einer Auflösung von 3.200 x 1.440 Pixeln und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Ebenfalls an Bord sind HDR10+-Support und Dolby Vision. Auf der Rückseite neben dem Kamera-Modul, findet sich ein zweites Display. Es misst 1,1 Zoll und löst mit 294 x 126 Pixeln auf. Der Mini-Bildschirm zeigt Benachrichtigungen an oder dient als Sucher für Selfies mit den Rückseiten-Kameras.

Der Hauptsensor misst 1/1.12 Zoll und verfügt über eine Auflösung von 50 Megapixeln. Das Trio wird durch eine Superweitwinkelkamera mit 48 Megapixeln und einem Periskop-Teleobjektiv mit fünffach optischem Zoom und 48 Megapixeln vervollständigt. Die Frontkamera löst mit 20 Megapixeln auf. Im Gehäuse werkeln Qualcomms Snapdragon 888, zwölf Gigabyte RAM und 256 Gigabyte interner Speicher. Zu den weiteren Features zählen ein Akku mit 5.000 mAh und drahtloses Laden mit bis zu 67 Watt.

Für den schmaleren Geldbeutel hat Xiaomi das Redmi Note 10 5G im Angebot. Das Smartphone soll noch in dieser Woche im Xiaomi-Online-Shop erhältlich sein. Mit 64 Gigabyte internem Speicher kostet das Gerät rund 230 Euro, mit 128 Gigabyte liegt der Preis bei 250 Euro. Das Redmi Note 10 5G bietet einen AMOLED-Bildschirm mit 6,5 Zoll und einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln. Ausgestattet ist das Smartphone außerdem mit Mediateks Dimensity-700-Prozessor und einer Dreifach-Kamera an der Rückseite.