Xiaomi Mi 10T Lite 5G mit Tiefstpreis + Mi Watch Lite gratis

Dennis Steimels

Super günstiger Einstieg in 5G: Das Xiaomi Mi 10T Lite 5G gibt es aktuell bei Mobilcom-Debitel zum Bestpreis und zusätzlich erhalten Sie eine Xiaomi-Smartwatch noch gratis dazu. Hier gibt's alle Infos zum Schnäppchen.

Vergrößern Xiaomi Mi 10T Lite 5G © Xiaomi

Xiaomi bietet mit dem Mi 10T Lite ein günstiges Smartphone mit dem schnellen Mobilfunkstandard 5G an - Sie sind mit diesem Handy also zukunftssicher. Wer besonders sparen will, der kommt aktuell um das Angebot von Mobilcom-Debitel nicht herum : Hier gibt es das Mi 10T Lite 5G mit 128 GB Speicher mit 259 Euro nicht nur zum aktuell besten Preis . Sie erhalten zusätzlich auch noch die Xiaomi-Smartwatch Mi Watch Lite gratis dazu , die eigentlich über 50 Euro im Preisvergleich kostet . Das Mi 10T Lite ist in den Farben Blau, Grau und Gold verfügbar. Das Angebot endet morgen, am 30. April 2021 .



Zum Angebot: Xiaomi Mi 10T Lite 5G für nur 259 Euro + Mi Watch Lite gratis



Im Preisvergleich kostet das Mi 10T Lite 5G mit 128 GB alleine schon ab 280 Euro. Sie sparen also schon gegenüber dem Einzelpreis rund 20 Euro und bekommen die Smartwatch im Wert von über 50 Euro geschenkt! Für das Handy zahlen Sie effektiv also nur rund 210 Euro.

Xiaomi Mi 10T Lite 5G: Ausstattung

Das Xiaomi Mi 10T Lite hat für den niedrigen Preis einiges zu bieten. Neben 5G hat das Handy außerdem ein 6,67 Zoll großes Display mit einer hohen Bildrate von bis zu 120 Hertz und ist damit auf Flaggschiff-Niveau. Das Einstiegs-Modell Xiaomi Mi 10T Lite hat die meisten Kameras der Mi 10T-Reihe verbaut - insgesamt fünf Stück. Aufgeteilt auf eine Quad-Kamera auf der Rückseite sowie eine Selfie-Cam. Die Hauptkamera auf der Rückseite bietet 64 Megapixel und eine weite Blendenöffnung von f/1.7. Außerdem können Sie Features wie Langzeitbelichtung, Zeitrafferfotografie und Porträts nutzen. Der Akku besitzt eine Kapazität von 4820 mAh und unterstützt Schnellladen mit 33 Watt. Nur das Mi 10T Lite bietet die Möglichkeit, den Speicher via Micro-SD-Karte zu erweitern. Dual-SIM ist auch an Bord. Das Lite-Modell hat darüber hinaus einen 3,5-mm-Klinkenanschluss