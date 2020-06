Xiaomi Mi 10 mit 40 GB LTE-Tarif zum Top-Preis: 360 Euro gespart

Dennis Steimels

Bei O2 bekommen Sie derzeit das Top-Smartphone Xiaomi Mi 10 inklusive 40 GB Datenvolumen besonders günstig. Hier erfahren Sie alle Infos.

Vergrößern Xiaomi Mi 10 bei O2 im Angebot © pisitnamtasaeng/Shutterstock.com / Xiaomi / O2 / PC-WELT

Xiaomi gehört zu den größten Handy-Herstellern und ist die Marke, die derzeit den größten Wachstum hinlegt. Vor allem in Europa und auch in Deutschland ist das Interesse groß. Kein Wunder: So kosten die Xiaomi-Handys vergleichsweise wenig, können es aber trotzdem mit den Top-Modellen von Samsung, Apple und Co. aufnehmen. Xiaomis aktuelles Top-Smartphone hört auf den Namen Xiaomi Mi 10. Und das bietet O2 derzeit besonders günstig inklusive starkem 40 GB LTE-Tarif an - dank Gutscheincode sparen Sie satte 360 Euro! Weitere Xiaomi-Smartphones für effektiv unter 5 Euro pro Monat finden Sie an dieser Stelle .

Hier geht's zum Angebot: Xiaomi Mi 10 mit 40 GB LTE-Datenvolumen - 360 Euro gespart



Xiaomi Mi 10 + 40 GB LTE: Die Konditionen

Anbieter + Netz: O2



Tarif: O2 Free M Boost



Datenvolumen: 40 GB mit bis zu 225 Mbit/s LTE



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming



Grundgebühr: 39,99 statt 54,99 Euro Euro pro Monat



Einmalige Kosten Gerät: 1 Euro



Anschlussgebühr 39,99 Euro

Versandkosten: 4,99 Euro



Gutscheincode "XIAOMI-MI-JUN"

Der Gutscheincode ist bei unserem Link schon automatisch hinterlegt, Sie müssen ihn nicht manuell einfügen. Es kann im Warenkorb einen kurzen Augenblick dauern, bis er tatsächlich angezeigt wird. Mit dem Code sparen sie monatlich über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten satte 15 Euro auf das Bundle, was einer Gesamtersparnis von 360 Euro entspricht!

Hier geht's zum Angebot: Xiaomi Mi 10 mit 40 GB LTE-Datenvolumen - 360 Euro gespart

Dass das Bundle besonders günstig ist, beweist auch die Einzelrechnung: Ziehen Sie nämlich den Einzelpreis für das Xiaomi Mi 10 in Höhe von 669 Euro im Preisvergleich Billiger.de von den Bundle-Gesamtkosten in Höhe von 1005,74 Euro ab, dann kostet der Tarif gerade mal 336,74 Euro. Das entspricht einem monatlichen Effektivpreis von nur 14,03 Euro für den 40 GB Tarif O2 Free M Boost. Normalerweise kostet der Tarif einzeln schon 34,99 Euro! Das O2-Angebot ist demnach überaus attraktiv. Denn würden Sie Handy und Tarif einzeln kaufen, dann läge der Gesamtpreis 543 Euro über diesem Angebotspreis!





Weitere spannende Xiaomi-Angebote:

Neben dem Top-Smartphone Mi 10 bekommen Sie auch Xiaomis günstigere, aber stark ausgestattete Modelle mit Tarif derzeit zu besonders attraktiven Konditionen. So kosten die 5 und 7 GB-Tarife mit einem Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8T und Mi Note 10 Lite allesamt effektiv unter 5 Euro pro Monat. Zusätzlich erhalten Sie noch ein Geschenk und die Anschlussgebühr entfällt.