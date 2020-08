René Resch

Bei Preisboerse24 erhalten Sie aktuell das Xiaomi Mi 10 inkl. Mi Scooter 1S im 15-GB-Vodafone-Tarif zu absoluten Top-Konditionen. Effektiv zahlen Sie für den Tarif-Deal nichts und sparen sogar noch über 30 Euro.

Vergrößern Xiaomi Mi 10 + Mi Scooter 1S + 15 GB LTE-Tarif von Vodafone zu Hammer-Konditionen © Preisboerse24 / Xiaomi

Xiaomi-Fans aufgepasst: Bei Preisboerse24 erhalten Sie aktuell das Xiaomi Mi 10 mit 128 GB Speicherplatz im Tarif "Smart L + Aktion (+5) " im Netz von Vodafone für nur 36,99 statt 41,99 Euro im Monat – Ersparnis: 120 Euro! Als dickes Plus erhalten Sie den nagelneuen Xiaomi Mi Scooter 1S mit Straßenzulassung im Wert von 399 Euro . Weiterhin erhalten Sie ein "Gratis-Pack" bei dem Sie Spotify, Deezer und BILDplus für drei Monate kostenlos nutzen können. Für das das Smartphone und den Scooter zahlen Sie einmalig nur 39,95 Euro. Die Anschlussgebühr im Wert von 39,99 können Sie sich durch eine Aktivierung in der App zurückholen. Effektiv zahlen Sie für den Tarif-Deal nichst und sparen sogar noch über 30 Euro, wie wir an dieser Stelle erklären.

Xiaomi Mi 10 + Mi Scooter 1S + 15 GB LTE: Die Details

Netz: Vodafone



Tarif: Smart L + Aktion (+5)



Datenvolumen: 15 GB LTE mit bis zu 500 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Grundgebühr: 36,99 statt 41,99 Euro pro Monat



Einmalige Kosten: 39,95 Euro



Anschlusspreis von 39,99 Euro wird per App zurückerstattet

Das Xiaomi Mi 10 erhalten Sie im Tarif „Smart L + Aktion (+5)“ inklusive 15 GB LTE-Datenvolumen mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s im Netz von Vodafone. Also ausreichend Datenvolumen um verschiedene Dienste wie Musik- und Videostreaming zu nutzen und auch mal einen größeren Download von unterwegs zu tätigen. Neben dem Daten-Volumen erhalten Sie zusätzlich eine Telefonie- und SMS-Flatrate inklusive. Den Xiaomi Mi Scooter 1S erhalten Sie nach dem Erhalt Ihres Smartphones durch Angabe Ihrer Smartphone-IMEI-Nummer sowie der Übermittlung der Rechnung über diesen Link auf Preisboerse24. Der E-Scooter-Deal ist dabei bis 31. August 2020 um 0 Uhr gültig.



Bitte beachten: Wenn Ihr 15-GB-Datenvolumen vollständig genutzt wurde, surfen Sie mit schleichenden 32 Kbit/s weiter.

Die Effektivrechnung: Tarif-Deal für lau

Die einmaligen Kosten für das Smartphone betragen 39,95 Euro. Der Anschlusspreis im Wert von 39,99 Euro wird nach Aktivierung per App zurückerstattet. Als monatliche Grundgebühr zahlen Sie 36,99 Euro. Insgesamt belaufen sich die Gesamtkosten also auf 927,71 Euro für die 24-monatige Vertragslaufzeit.

Der Blick in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt, dass es sich hierbei um ein richtig starken Tarif-Deal handelt. Das Xiaomi Mi 10 mit 128 GB Speicherplatz wird im Preisvergleich zu Preisen ab 559 Euro angeboten, der Xiaomi Mi Scooter 1S zu Preisen ab 399 Euro. Wenn Sie nun die Gerätepreise (958 Euro) von den Gesamtkosten von 927,71 Euro abziehen, zahlen Sie umgerechnet nichts mehr und sparen sogar noch über 30 Euro (Effektivpreis).

