Xiaomi Mi 10 + 10 GB LTE-Tarif für unter 3 Euro

Bei Media Markt und Saturn erhalten Sie aktuell das beliebte Xiaomi Mi 10 inklusive 10 GB LTE-Volumen im Netz von Vodafone zum effektiven Preis von unter 3 Euro im Monat.

Vergrößern Xiaomi Mi 10 + 10 GB LTE-Tarif für unter 2,50 Euro im Monat © Media Markt / Saturn

Die Elektrofachhändler Media Markt und Saturn bieten wieder einen interessanten Tarif-Deal samt Top-Smartphone an. So gibt es aktuell das Xiaomi Mi 10 und 10 GB LTE-Tarif im Netz von Vodafone zu Top-Konditionen. Die Tarifkosten belaufen sich dabei monatlich auf 21,99 Euro. Für das Mi 10 mit 128 GB Speicherplatz zahlen Sie einmalig nur 1 Euro sowie 39,99 Euro Anschlussgebühren. Effektiv zahlen Sie für den Tarif unter 3 Euro monatlich, wie wir an dieser Stelle erklären.



Xiaomi Mi 10 + 10 GB LTE-Tarif für 21,99 Euro: Die Details

Netz: Vodafone



Datenvolumen: 10 GB Datenvolumen mit LTE bis zu 50 Mbit/s



Telefonie-Flatrate



Freenet Hotspot-Flatrate



Grundgebühr: 21,99 Euro pro Monat



Einmalige Kosten: 40,99 Euro (Geräte: 1 Euro, Anschlussgebühr: 39,99 Euro)

Das Mi 10 erhalten Sie im Tarif „Green LTE 10 GB Spezial“ inklusive 10 GB Highspeed-Datenvolumen und LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s im Netz von Vodafone. Für die meisten Nutzer sind 10 GB Daten-Volumen vollkommen ausreichend um Dienste wie Video- und Musik-Streaming zu nutzen oder auch Mal größere Downloads von unterwegs zu tätigen. Wenn Ihr Datenvolumen vollständig genutzt wurde surfen Sie allerdings nur mit schleichenden 64 Kbit/s weiter. Neben dem Highspeed-Datenvolumen erhalten Sie eine Telefonie-Flatrate sowie eine Hotspot-Flat von Freenet.



Die Effektivrechnung: 2,67 Euro monatlich

Für das Smartphone zahlen Sie einmalig 1 Euro. Der Anschlusspreis beträgt 39,99 Euro. Als monatliche Grundgebühr zahlen Sie 21,99 Euro. Insgesamt belaufen sich die Gesamtkosten also auf 568,75 Euro für die 24-monatige Vertragslaufzeit. Der Blick in den Preisvergleich zeigt, dass es sich hierbei um ein starken Tarif-Deal handelt. Das Xiaomi Mi 10 mit 128 GB Speicherplatz wird sonst, je nach ausgewählter Farbe, zu Preisen zwischen 499 - 504,79 Euro angeboten. Wenn Sie nun den Gerätepreis von den Gesamtkosten von 568,75 Euro abziehen, zahlen Sie im besten Fall, umgerechnet nur noch 63,96 Euro, also 2,67 Euro monatlich (Effektivpreis - Gerätefarbe: Twilight Grey).



