Xiaomi-Geräte jetzt offiziell in Deutschland

Dennis Steimels

Top-Smartphones, Smartwatches und andere Geräte zu günstigen Preisen - Xiaomi ist jetzt offiziell in Deutschland gestartet! Hier finden Sie alle relevanten Infos.

Vergrößern Xiaomi jetzt in Deutschland © Xiaomi

Xiaomi ist mittlerweile bekannt für seine Top-Smartphones mit bester Ausstattung für wenig Geld - doch wer ein solches Handy kaufen wollte, musste es importieren. Seit einigen Monaten ist Xiaomi offiziell zwar auch in Europa angekommen, nur noch nicht in Deutschland. Auch wenn es einzelne Händler gab, die ausgewählte Produkte wie Smartphones auch hierzulande verkauften. Seit dieser Woche ist Xiaomi nun auch offiziell in Deutschland: Den Anfang macht das Xiaomi Mi 9T Pro! Zum Start gibt es das Mi 9T Pro exklusiv bei Amazon - und das europaweit! Zu einem späteren Zeitpunkt können Sie das Handy auch über andere Kanäle kaufen.

Das Mi 9 T Pro ist aber nicht das einzige Gerät, das Xiaomi über seinen Verkaufspartner Amazon anbietet. Über eine speziell angelegte Mi-Seite auf Amazon finden Sie alle Xiaomi-Geräte aus den Kategorien Smartphones, Wearables, Smart Home, TV & Beamer, E-Mobility, Spielzeug und Co., die Sie in Deutschland ganz offiziell kaufen können. Dazu gehören:



Der chinesische Hersteller baut sein Geschäft in Europa rasant auf. So hat sich Xiaomi in Deutschland bereits eine Agentur für die Pressearbeit geschnappt, den Verkauf über Amazon und andere Händler klar gemacht und eine deutsche Webseite und Facebook-Seite angelegt. Xiaomi baut besonders starke Geräte, das Mi 9T Pro beispielsweise beeindruckt mit der besten Mobil-CPU, einem tollen Design mit riesigem Display und einer 48-Megapixel-Kamera für den attraktiven Preis von 450 Euro!

Dass Xiaomi jetzt auch in Deutschland ganz offiziell seine Produkte in Deutschland verkauft, dürfte der Konkurrenz eher weniger gefallen. So werden sicher viele Nutzer eher zu einem Xiaomi-Smartphone greifen als sich bei Sony, HTC oder LG umzusehen. Auch Huawei dürfte das nicht gefallen. Zwar haben die Chinesen eine weitere Gnadenfrist von 90 Tagen für die Android-Nutzung bekommen , aber sicher ist hier gar nichts.