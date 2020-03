Xiaomi: Ab Freitag mit eigenem Onlineshop in Deutschland

Michael Söldner

Über einen Webshop will Xiaomi die eigenen Geräte ab Freitag in Deutschland vertreiben, 20 Euro Rabatt inklusive.

Vergrößern Mit preiswerten Smartphones konnte Xiaomi auch schon viele deutsche Nutzer überzeugen. © xiaomi.com

Der chinesische Hersteller Xiaomi konnte schon viele Smartphone-Käufer mit preiswerten und leistungsstarken Geräten überzeugen. Dennoch fehlte hierzulande ein Onlineshop, in dem die Geräte des Herstellers vertrieben werden. Dies soll sich am kommenden Freitag ändern, dann will Xiaomi einen eigenen Webshop in Deutschland starten. Interessierte Kunden müssen künftig also nicht mehr bei Amazon oder Ebay nach passenden Angeboten Ausschau halten, sondern können direkt beim Hersteller zugreifen. Wie groß der Preisunterschied zu den bisherigen Angeboten ausfallen wird, muss allerdings noch abgewartet werden.

Passend zum Start des Onlineshops will Xiaomi mit einer Rabattaktion locken. Mit einem Code lassen sich beim Einkauf 20 Euro sparen. Wie groß das Angebot im deutschen Onlineshop von Xiaomi ausfallen wird, bleibt vorerst noch unklar. Es ist aber damit zu rechnen, dass die bereits für Deutschland angekündigten Smartphones auch im Webshop angeboten werden. Besonders attraktiv sind dabei die Smartphones Mi Note 10 , Mi 9T Pro sowie Einsteigergeräte von Redmi. Außerdem bietet Xiaomi ein Fitness-Armband namens Mi Smart Band 4 an. Auf dem Heimatmarkt China lockt der Hersteller Kunden zudem mit smarten Haushaltsgeräten wie Saugrobotern. Ob auch diese Geräte in Deutschland angeboten werden, lässt sich allerdings noch nicht sagen.

