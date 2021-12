Xiaomi 11 Lite 5G NE für 1 Euro effektiv und gratis Smartwatch

Oliver Eismann

Es muss nicht immer Apple oder Samsung sein: Das Xiaomi 11 Lite 5G NE erhalten Sie aktuell im O2-Tarif für 1 Euro/Monat effektiv. Die Xiaomi Mi Watch Lite im Wert von 59,99 Euro gibt’s gratis dazu.

Vergrößern Jetzt bei O2: Xiaomi 11 Lite 5G NE für 1 Euro/Monat effektiv und gratis Smartwatch © Xiaomi

Handyhersteller Xiaomi spielt inzwischen in einer Liga mit Apple, Samsung und Huawei. Rein nach Marktanteilen haben die Chinesen Samsung im laufenden Jahr sogar auf Platz zwei verwiesen. Das Erfolgsmodell: Smartphones mit guter Ausstattung zum vergleichsweise günstigen Einstandspreis. Ganz neu bei O2: Das Xiaomi 11 Lite 5G NE. Das Kürzel „NE“ steht dabei für die „New Edition“ des Xiaomi 11 Lite 5G mit schnellem Prozessor. Bei O2 erhalten Sie das neue Modell mit Vertrag aktuell für 1 Euro effektiven Aufpreis im Monat. Xiaomi selbst verlangt 399 Euro. Im Preisvergleich zahlen Sie rund 350 Euro.

Zum O2-Tarifdeal mit Xiaomi 11 Lite 5G NE

Nachgerechnet: Xiaomi 11 Lite 5G NE für 1 Euro/Monat

Das Xiaomi-Angebot gilt im O2 Free Tarif mit 20 Gigabyte Allnet-Flat und 24-monatiger Vertragslaufzeit. Wählbar sind 24, 36 oder 48 Monate Ratenzahlung. O2 gibt einen Gerätepreis von 397 Euro an (einmalig 1 Euro + 24 Monate zu je 16,50 Euro). Die reguläre Grundgebühr beträgt 29,99 Euro – macht monatlich 46,49 Euro. Im Deal gehen dann nochmal 15,50 Euro Rabatt ab. Am Ende stehen so 30,99 Euro auf der Handyrechnung. Das macht für das Xiaomi 11 Lite 5G NE einen Aufpreis von 1 Euro monatlich effektiv.

Hier der Deal im Überblick:

Xiaomi 11 Lite 5G NE mit 128 GB und 8 GB Arbeitsspeicher

(Einzelpreis bei Xiaomi: 399 Euro)

5G-Tarif Free M mit 20 GB Datenvolumen und Allnet-Flat

(Einzelpreis bei O2: 30,99 Euro/Monat, ergibt 743,76 Euro für 24 Monate plus 1 Euro einmalig für das Gerät und 39,99 Euro Anschlusskosten)

Gratis dazu: Xiaomi Mi Watch Lite im Wert von 59,99 Euro (UVP)

Für weitere 100 Euro Rabatt nutzen Sie den Wechselbonus. Dazu portieren Sie als Neukunde Ihre Rufnummer zu O2 und freuen sich 20 Monate lang über 5 Euro Abzug von der Monatsrechnung.



Gratis Smartwatch: nur noch bis 31.01.2022 © Xiaomi Bei Abschluss des O2-Free-Tarifs im Bundle mit dem Xiaomi 11 Lite 5G NE bis zum 31. Januar 2022 erhalten Sie eine Xiaomi Mi Watch Lite im Wert von 59,99 Euro gratis dazu. Die Smartwatch bestellen Sie nach Vertragsabschluss bequem und kostenfrei über die O2-App.

Das kann das Xiaomi 11 Lite 5G NE

Das schlank gestaltete Xiaomi 11 Lite 5G NE ist mit einem 6,55 Zoll großen 90-Hz-AMOLED-Display und einer 64-Megapixel-Dreifachkamera ausgerüstet. Für Tempo sorgt der Gaming-optimierte Snapdragon-Prozessor 778G und 8 GB Arbeitsspeicher. Der Akku ist mit 4.250 mAh für die Preisklasse ordentlich dimensioniert. Das Xiaomi 11 Lite 5G NE ist mit 128 GB großen Datenspeicher bei O2 in den Farben Blau, Grün, Pink und Schwarz.

6,55 Zoll AMOLED-Display mit 2.400 x 1.080 Pixel

1x 2,4 GHz + 3x 2,2 GHz + 4x 1,9 GHz Octa-Core-Prozessor

8 GB RAM / 128 GB Datenspeicher

Hauptkamera: 64 Megapixel + 8 Megapixel Ultraweitwinkel + 5 Megapixel Makro

Frontkamera: 20 Megapixel

HSPA+, HSUPA, GPS, WiFi 6, WiFi (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2, NFC, LTE, 5G

Nano-SIM, Dual (2 SIM-Slots)

33-Watt-Netzteil mit Schnellladefunktion

