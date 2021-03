Xe HPG: Mysteriöser Teaser zur Intel-Grafikkarte

Michael Söldner

Am 26. März will Intel eine Schnitzeljagd starten, die neue Details zur für Gamer gedachten Grafikkarte verraten soll.

Vergrößern Mit der Intel Xe HPG will Intel den Mitbewerbern AMD und Nvidia Konkurrenz machen. © intel.com

Mit seiner Xe HPG (High Performance Gaming) getauften Grafikkarte will Intel in naher Zukunft in direkte Konkurrenz zu AMD und Nvidia treten. In einem neuen Teaser-Video von Intel wird ein Xe-LP-Grafikchip mit einem Energiestrahl beschossen, daraufhin verwandelt er sich in eine Xe-HPG-GPU. In dem relativ unspektakulären Clip haben Nutzer einen Binärcode und einen weiteren Code entdeckt. Was es mit dem Code „79.0731W“ auf sich hat, bleibt weiter unklar. Mit dem Binärcode ließ sich jedoch eine Webseite ausmachen , die zu einer Schnitzeljagd einlädt, die am 26. März um 17:00 Uhr unserer Zeit starten soll. Gut möglich, dass Intel an diesem Tag seine Xe-HPG-Grafikkarte erstmals der Öffentlichkeit vorstellen möchte. Die Webseite lädt darüber hinaus dazu ein, zu einem späteren Zeitpunkt einen geheimen Code einzugeben. Dabei könnte es sich um den oben genannten Code handeln, dieser kann aktuell aber noch nicht eingetippt werden.

Die für Gamer entwickelte Xe-HPG-Grafikkarte von Intel soll Gerüchten zufolge 512 Execution Units vorweisen und mit bis zu 16 GB Video-RAM in den Handel kommen. Gleichzeitig könnte es auch Versionen mit nur 384 oder 128 EU geben, die dann auch mit weniger RAM auskommen müssen. Wann diese Karten in den Handel kommen, bleibt aber weiterhin offen. Häufig wird eine Veröffentlichung erst für Ende 2021 erwartet. Eine baldige Entspannung der aktuellen Grafikkarten-Knappheit dürfte mit den Neuzugängen also nicht verbunden sein. Auch konkrete Angaben zur Leistung bleibt Intel noch schuldig. Ersten Geekbench-Einträge bescheinigen der Karte eine sehr niedrige OpenCL-Performance. Dies könnte sich aber bis zur Veröffentlichung noch ändern.

