Xbox und PS5: Die Unterhaltungs-Apps zum Launch

Michael Söldner

Viele Käufer nutzen ihre neue Xbox oder Playstation auch für Netflix, Sky und Co. Doch welche Apps stehen zur Verfügung?

Vergrößern Einige Unterhaltungs-Apps stehen auf beiden neuen Konsolen zum Launch zur Verfügung. © netflix.com

Wer sich eine neue Xbox Series X/S oder Playstation 5 anschafft, hat oft nicht nur die Spiele im Auge. Spielkonsolen eignen sich schon seit Jahren auch erstklassig für Unterhaltungs-Apps wie Netflix, Sky oder Amazon Prime Video. Doch welche dieser Apps stehen auf den neuen Konsolen zum Verkaufsstart schon zur Verfügung? Diese Frage lässt sich nun klären: Sky Deutschland will seine App Sky Ticket zum Marktstart sowohl auf der Xbox Series X und S als auch auf der Playstation 5 kostenfrei zur Verfügung stellen. Weiterhin erforderlich ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo in Form eines Sky Tickets. Das Entertainment-Ticket kostet monatlich 10 Euro, zusammen mit dem Cinema-Ticket werden 15 Euro fällig. Das Supersport-Ticket mit Formel 1 und Bundesliga kostet hingegen 30 Euro im Monat.

Die App zu Amazon Prime Video wird zum Launch hingegen nur auf der Xbox Series X und S zur Verfügung stehen. Dazu kommen Netflix, Spotify oder der VLC-Player. Eine Anpassung der schon vorhandenen Apps für Xbox One sei laut Microsoft nicht nötig. Alle Apps laufen unverändert auch auf der neuen Hardware. Die Playstation 5 hat hingegen Apple TV, Disney Plus, Netflix, Spotify, Twitch und Youtube zu bieten. Sony will in naher Zukunft aber auch weitere Unterhaltungs-Apps zur Verfügung stellen. Wer sich Blu-rays auf seiner neuen Konsole anschauen möchte, muss die entsprechende Version mit Laufwerk (PS5) oder die Xbox Series X erwerben.

