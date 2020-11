Xbox Series X und S bei Händlern verfügbar - limitiert

Panagiotis Kolokythas

Die Xbox Series X und S werden in limitierter Anzahl bei verschiedenen Händlern heute erhältlich sein.

Vergrößern Ab dem 10.11. verfügbar: Xbox Series X / S © Microsoft

Die neue Konsolengeneration feiert heute ihren offiziellen Start: Sowohl die Xbox Series X als auch die Xbox Series S von Microsoft sind ab dem 10. November 2020 erhältlich. In den USA startet heute auch die Playstation 5 von Sony, in Europa allerdings erst am 19. November. Im Vorfeld war vor allem die Xbox Series X nur schwer zu ergattern.

Xbox Series X/S im PC-WELT-Test: Rasante Gaming-Leistung zum fairen Preis

Einen kleinen Lichtblick gibt es nun: Wie Microsoft in einem Tweet mitteilt, wird es ab heute ab 9 Uhr sowohl die Xbox Series X für 499 Euro als auch die Xbox Series S für 299 Euro im limitierten Mengen bei einigen Händlern wieder online zum Kauf geben. Und zwar konkret bei den folgenden Händlern:

Im stationären Handel werde es ebenfalls vereinzelt Restmengen geben, allerdings sollen sich Kaufinteressenten vorab bei den Händlern informieren.