Xbox Series X jetzt bei Otto.de erhältlich

Im Online-Shop von Otto ist die Xbox Series X tatsächlich lieferbar. Im Bundle mit dem Spiel Forza Horizon 5.

Vergrößern Bei Otto.de erhältlich: Xbox Series X mit Forza Horizon 5 © Microsoft / Otto.de

Wer eine Playstation 5 oder Xbox Series X ergattern möchte, muss weiterhin viel Geduld aufbringen, weil die aktuellen Konsolen von Microsoft und Sony nur selten bei Händlern erhältlich ist. Bei Otto.de ist zumindest in den Minuten, in denen wir diese Zeilen schreiben, die Xbox Series X tatsächlich hier verfügbar und wird auch direkt an die Käufer innerhalb von 2 bis 3 Werktagen ausgeliefert.

Konkret verkauft Otto.de die Xbox Series X mit dem hervorragenden Action-Rennspiel Forza Horizon 5 für 555 Euro. Die Spielekonsole selbst kostet normalerweise 499 Euro und das Spiel ist um die 60 Euro wert. Viel sparen die Käufer also nicht im Vergleich zum Einzelkauf, zumal für Gamepass-Abonnenten das Spiel bereits im Abo enthalten ist, wie auch alle anderen Spiele von Microsoft Games Studios.

Viel interessanter ist das Otto.de-Angebot, wenn man die Xbox Series X haben möchte, diese aber bisher noch nicht aufgrund der geringen Mengen auf dem Markt ergattern konnte. Als Optionen bietet Otto.de zum Kauf des Xbox-Series-X-Bundles auch Xbox Game Pass Ultimate für 3 Monate für 19,99 Euro und eine auf 36 Monate verlängerte Garantiezeit für einen Aufpreis von 29,99 Euro. Im Preis nicht enthalten sind die Versandkosten in Höhe von 2,95 Euro, wodurch sich der Preis für das Produkt auf letztlich 561,95 Euro erhöht.

Alles Wissenswerte rund um die Xbox Series X erfahren Sie in unserem ausführlichen Test:

