Xbox Series X erhält echte 4K-Oberfläche

Panagiotis Kolokythas

Microsoft spendiert dem Dashboard der Xbox Series X eine 4K-Auflösung. Vorerst aber nur für Xbox insider.

Vergrößern Xbox Series X erhält ein 4K-Dashboard © Alex Van Aken / Shutterstock.com

Microsoft erfüllt einen weiteren Wunsch vieler Besitzer einer Xbox Series X ( hier im PC-WELT-Test ): Die Auflösung des Dashboards wird von 1080p auf 4K erhöht. Hier auf Reddit, wo Microsoft die Wünsche der Xbox-Besitzer sammelt, wurde der Wunsch auf eine Erhöhung der Auflösung der Xbox-Series-X-Oberfläche schon seit Langem geäußert. Als Erste dürfen die Teilnehmer des Xbox Insider Programms über den "Alpha"- und "Alpha Skip-Ahead"-Kanal die Neuerung ausprobieren, wie Microsoft jetzt mitteilt.

Mit dem jüngsten Update kann die Xbox Series X auf 4K-Fernsehern das Dashboard und die Oberfläche in nativem 4K darstellen. Bisher erfolgte die Darstellung mit 1080p und wurde dann auf 4K hochskaliert. Damit erbte die Konsole das 1080p-Dashboard der Xbox One und die Besitzer klagten über die eher schwammige Ansicht der Oberfläche, obwohl die Xbox Series X genügend Leistung für eine hochauflösendere Oberfläche bietet. Die Playstation 5 besitzt etwa von Anfang an eine native 4K-Oberfläche.



"Diese Änderung bedeutet, dass der Startbildschirm, der Guide und andere Bereiche der Benutzeroberfläche in einer höheren nativen Auflösung angezeigt werden, um die Schärfe und Lesbarkeit des Textes zu verbessern", erklären die Entwickler in den Veröffentlichungsnotizen. Bis die Änderung zunächst im Beta-Kanal für Xbox Insider landet, dürften jetzt ein paar Wochen vergehen. Im Laufe der Tests wird das Feedback der Xbox Insider gesammelt und Korrekturen umgesetzt. An alle Nutzer wird dann die Neuerung über die regelmäßigen Xbox-Aktualisierungen ausgeliefert; wir schätzen, dass das frühestens im Herbst der Fall sein wird.