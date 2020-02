Xbox Series X: Weiterspiel-Funktion überlebt Neustart

Michael Söldner

Spiele auf der neuen Xbox lassen sich auch nach einem Neustart an der gleichen Stelle fortsetzen.

Vergrößern Die Xbox Series X unterstützt das Pausieren mehrerer Spiele gleichzeitig. © xbox.com

Die Xbox One verfügt bereits über eine Funktion, mit der sich Spiele nach der Beendigung des Ruhemodus weiterspielen lassen. Dies klappt jedoch nicht immer. Oft ist der Spielefortschritt dann für immer verloren. Die neue Xbox Series X soll dies deutlich besser machen. Nach Angaben von Major Nelson (Larry Hryb) sollen pausierte Spiele auf der Konsole sogar einen Neustart überleben. Als Beispiel nannte Hryb einen anstehenden Neustart durch ein System-Update. Auch danach ließ sich das Spiel seinen Angaben zufolge direkt weiterführen. Das Quick Resume-Feature könne sogar mit mehreren Spielen gleichzeitig umgehen.

Weitere Details zur Funktion lässt Microsoft aber offen. So steht noch nicht fest, ob sich ein Spiel auch nach dem Ausschalten der Konsole am nächsten Tag an der gleichen Stelle weiterspielen lässt. Auch zur Anzahl der gleichzeitig mit Quick Resume nutzbaren Spiele machte Hryb keine Angaben. Grundsätzlich dürfte die Funktion ähnlich arbeiten wie das Standby-Feature von Notebooks oder Desktop-Computern, wo der Inhalt des Arbeitsspeichers auf die Festplatte bzw. SSD ausgelagert und beim Start wieder in den RAM geladen wird. Durch die in der neuen Xbox standardmäßig verbaute SSD dürfte dieses Umkopieren deutlich schneller vonstatten gehen als bei den aktuellen Konsolen mit klassischer (Notebook-)Festplatte.

Video-Beschreibung einblenden Microsoft hat eine ganze Reihe neuer Specs der Xbox Series X verraten. Einiges wurde schon länger vermutet, anderes ist neu - und ziemlich cool!

Bestätigt wurde unter anderem eine 12 Teraflop-GPU von AMD mit RDNA2-Architektur, hardware-beschleunigtes DirectX Raytracing, bis zu 120 Frames per Second und ein Feature namens Variable Rate Shading. Daneben gab es noch jede Menge anderer Features und Hardware-Specs - alle Infos haben wir in diesem Video zusammengefasst.



