Xbox Series X: Uhrzeiten für Vorbesteller bekannt gegeben

Denise Bergert

Um ein ähnliches Chaos wie bei Sonys Playstation 5 zu vermeiden, gibt Microsoft zusätzliche Details für Vorbesteller bekannt.

Vergrößern Xbox Series S und Series X können ab 22. September vorbestellt werden. © Microsoft

Microsoft hat heute weitere Details für die Vorbesteller-Aktion seiner neuen Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S bekannt gegeben. Das Redmonder Unternehmen hat für jedes Land die genaue Uhrzeit veröffentlicht, zu der die Vorbestellung der neuen Konsolen-Generation möglich sein wird. In Europa startet die Vorbestellung demnach am 22. September 2020 um 9 Uhr am morgen. Sowohl die Xbox Series X als auch die Xbox Series S werden um diese Zeit bei teilnehmenden Händlern wie Amazon, Mediamarkt, Gamestop und im Microsoft Store erhältlich sein.

Die Xbox Series S kostet in Deutschland 299 Euro. Das abgespeckte Modell bietet ein kompaktes Design und eine reduzierte Grafik-Leistung. Die größere Xbox Series X schlägt mit 499 Euro zu Buche. Die Auslieferung der ab 22. September vorbestellten Konsolen soll laut Microsoft am 10. November 2020 erfolgen.

Mit den konkreten Details zur geplanten Vorbesteller-Aktion gibt sich Microsoft vorbildlicher als Konkurrent Sony. Das japanische Unternehmen hatte die Vorbestellung für seine neue Playstation 5 in dieser Woche überraschend in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gestartet. Beide Versionen der Konsole waren innerhalb weniger Stunden in Europa und den USA ausverkauft - zum Ärger vieler Playstation-Fans.