Xbox Series X/S & PS5: Erste Verkaufszahlen bekannt

Michael Söldner

Für Japan und Großbritannien stehen erste Verkaufszahlen für die Playstation 5 und Xbox Series X/S zur Verfügung.

Vergrößern Die Microsoft-Konsole ist in Japan wie erwartet weniger erfolgreich. © xbox.com

Heute dürften die ersten deutschen PS5-Käufer ihre heißersehnte Konsole in den Händen halten. In Japan und den USA ist die Hardware schon seit dem 12. November verfügbar. Auch die Xbox Series X/S wird schon seit dem 10. November verkauft. Nun sind einige Verkaufszahlen zu beiden Konsolen aufgetaucht. Das japanische Magazin "Famitsu" nennt für Japan 118.000 PS5-Konsolen, die in den ersten vier Tagen ausgeliefert werden konnten. Verglichen mit der PS4, von der im gleichen Zeitraum im Jahr 2013 über 300.000 Konsolen ausgeliefert werden konnten, fällt dieser Wert deutlich niedriger aus. Damals erschien die PS4 in Japan allerdings später als im Rest der Welt, entsprechend standen wohl größere Kontingente für Japan zur Verfügung. Auch die Corona-Krise dürfte Sony bei der Fertigung und beim Vertrieb einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Mit „Spider-Man Miles Morales“ steht auch schon der erfolgreichste Launch-Titel für die PS5 in Japan fest: In den ersten vier Tagen konnten 18.640 Exemplare des Actionspiels ausgeliefert werden, „Demon's Souls“ landet mit 18.607 Exemplaren knapp dahinter.

Bei Microsoft sieht die Lage in Japan deutlich schlechter aus. In der ersten Woche konnten nur 21.000 Exemplare der Xbox Series X und S ausgeliefert werden. Für Großbritannien gibt es ebenfalls erste Zahlen zu den verkauften Xbox-Konsolen: Nach Angaben des Videogames Chronicle wurden am ersten Verkaufstag rund 155.000 Exemplare der Microsoft-Konsole ausgeliefert. Zwei Drittel entfielen dabei auf die teurere Xbox Series X (500 Euro) und ein Drittel auf die günstigere Xbox Series S (300 Euro). Der Nachschub beider Konsolen läuft nur schleppend an. Microsoft rechnet sogar damit, dass bis Mitte 2021 Lieferengpässe bei den beiden Xbox-Konsolen auf Spieler zukommen könnten. Auch Sony kann die Nachfrage nach der Playstation 5 nicht ansatzweise befriedigen.

