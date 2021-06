Xbox Series X/S: Microsoft empfiehlt drei Bildschirme

Michael Söldner

In einer Zusammenarbeit mit Bildschirmherstellern präsentiert Microsoft die besten Displays für die Xbox Series X/S.

Vergrößern Drei speziell für die Xbox Series X/S entwickelte Bildschirme sollen maximalen Spielspaß garantieren. © xbox.com

Auch die neue Xbox Series X/S dürfte in den meisten Fällen einen Platz unter dem Fernseher bekommen. Alternativ lässt sich die Konsole aber auch mit einem Monitor betreiben, der vielleicht schon einige Features unterstützt, die auf dem heimischen TV noch nicht vorhanden sind. Im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen Microsoft, Acer, Asus und Philips stellt der Xbox-Hersteller drei Bildschirme vor, die speziell in Hinblick auf die neue Konsole entwickelt wurden. Alle drei Displays sollen das Maximum auf der Xbox Series X/S herausholen, Grundlage hierfür ist HDMI in der Version 2.1. Dazu kommen HDR-Unterstützung, 4K-Auflösung, bis zu 120 Hz Bildwiederholrate sowie Unterstützung für Variable Refresh Rate (VRR).

Als erstes Gerät soll der Philips Momentum 559M1RYV 55 diese Features vollumfänglich anbieten. Der 55 Zoll große Monitor verfügt über eine Soundbar sowie die bekannte Ambilight-Ausleuchtung der Fläche hinter dem Bildschirm. Von Asus wird hingegen der ASUS Strix Xbox Edition Gaming Monitor XG43UQ 43 beigesteuert. Dieser 43 Zoll große Monitor soll speziell die Farbgebung und Kontraste der Xbox-Spiele unterstützen. Am kleinsten fällt der Acer Xbox Edition Gaming Monitor XV282K KV 28 mit 28 Zoll aus. Laut Hersteller soll dieser die Augen nicht so stark belasten wie andere Monitore. Noch steht nicht genau fest, wann die drei Bildschirme in den Handel kommen werden. Philips nennt bislang nur den Sommer, Asus rechnet mit dem Oktober 2021. Acer hingegen nennt nur den Herbst als Termin. Dafür gibt es zu den Preisen immerhin ungefähre Angaben: Der 55-Zoll-Monitor von Philips soll rund 1.600 US-Dollar kosten, der 43 Zoll große Monitor von Asus ist mit rund 1.400 US-Dollar etwas günstiger. Am preiswertesten fällt der 28 Zoll große Bildschirm von Acer mit rund 1.400 US-Dollar Anschaffungspreis aus.

