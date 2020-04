Xbox Series X: Microsoft will heute Spiele zeigen

Michael Söldner

Microsoft will heute in einer Ausgabe von Inside Xbox zeigen, was die Hardware der neuen Xbox für Spieler möglich macht.

Vergrößern Die neue Xbox soll doppelt so schnell sein wie die aktuelle Xbox One X. © xbox.com

In den vergangenen Wochen hat Microsoft viele technische Details zur Xbox Series X verraten, von den eigentlichen Spielen fehlte aber jede Spur. Trotz beeindruckender Spezifikationen dürfte die Kaufentscheidung für die neue Konsole primär durch die angebotenen Spiele getroffen werden. Microsoft will heute im Rahmen einer Ausgabe von Inside Xbox zeigen, was die Technik der Xbox Series X für Spieler bedeutet. Am heutigen Abend um 23:00 Uhr deutscher Zeit sollen in einem Zeitfenster von 40 Minuten die Möglichkeiten ausgelotet werden, die durch schnellere CPU, GPU und SSD bei neuen Games zur Verfügung stehen.

Ansprechpartner für den Livestream ist Jason Ronald, Director of Program Management, der die Entwicklung der neuen Xbox entscheidend mitbestimmt. Ob konkrete Spiele gezeigt werden, bleibt aber offen. Ankündigungen soll es jedoch zu Grounded, Gears Tactics sowie Sea of Thieves geben. Weiterhin geplant sei eine Überraschung im Bereich der Indie-Entwickler. Der Xbox Game Pass soll ebenfalls Teil der Präsentation sein. Direkt im Anschluss soll es ab 23:40 Uhr einen Einblick in das von Obsidian entwickelte Grounded geben. Die Entwickler wollen den Singleplayer-Teil ihres Spiels aus dem Home Office präsentieren. Microsoft streamt die neue Ausgabe von Inside Xbox auf unterschiedlichen Plattformen wie Mixer , Twitch und YouTube . Wer sich danach über Grounded informieren möchte, muss dies auf Mixer und Twitch tun. Der Stream wird nicht über YouTube angeboten.

Video-Beschreibung einblenden Microsoft hat einen tiefen Einblick in das Innenleben der neuen Xbox Series X gewährt. Dem Youtuber Austin Evans zeigt das Unternehmen nicht nur die Hardware der neuen Konsole, sondern auch Funktionen wie Quick Resume und Raytracing. Wir haben alles für euch zusammengefasst.



